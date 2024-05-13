Агрофабрика модернизирует производство в Луховицах за 650 млн рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Агрофабрика «Натурово» модернизирует производство в городском округе Луховицы. Планируется, что объём инвестиций превысит 650 млн рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
На первом этапе модернизации на предприятии установили автоклав для стерилизации овощей и производственную линию по розливу напитков с натуральным яблочным соком прямого отжима. Там будут выпускать более 20 тыс. бутылок в сутки. Первую партию продукции уже отправили в крупнейшие сетевые магазины по всей России.
Бренд «Натурово» был создан в 2013 году, а само предприятие работает на рынке 29 лет. В Калининграде и Подмосковье организован полный цикл работ с овощами и фруктами – от хранения и переработки до упаковки готовой продукции.
Сегодня в линейке выпускаемой продукции агрофабрики – более 300 наименований. Это соления, консервы, варёные овощи, соусы, напитки, соки, морсы, джемы и многое другое. Компания производит более 3 тонн готовой продукции в месяц.
В ближайшее время «Натурово» планирует запустить первый в Подмосковье фирменный магазин. Он будет работать на территории предприятия в Луховицах.
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«За счёт запуска новых производственных линий, в которые инвестировано около 100 млн рублей, на предприятии дополнительно создали 50 рабочих мест. Объём инвестиций в реализацию всего проекта модернизации оценивается более чем в 650 млн рублей. Позже на предприятии планируют запустить новые линии для консервации овощей и фруктов, а также по производству джемов, варенья и конфитюров. Целиком проект инвестор рассчитывает реализовать за 10 лет», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Бренд «Натурово» был создан в 2013 году, а само предприятие работает на рынке 29 лет. В Калининграде и Подмосковье организован полный цикл работ с овощами и фруктами – от хранения и переработки до упаковки готовой продукции.
Сегодня в линейке выпускаемой продукции агрофабрики – более 300 наименований. Это соления, консервы, варёные овощи, соусы, напитки, соки, морсы, джемы и многое другое. Компания производит более 3 тонн готовой продукции в месяц.
В ближайшее время «Натурово» планирует запустить первый в Подмосковье фирменный магазин. Он будет работать на территории предприятия в Луховицах.
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Лора Луганская