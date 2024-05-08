Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-тренинги

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Два бесплатных очных бизнес-тренинга для представителей малого и среднего предпринимательства проведут в Москве 17 мая, из организатором выступает подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Первый тренинг по теме «Системный подход и мышление предпринимателя» будет проходить с десяти утра до часа дня. На нём бизнесменов научат определять главную задачу своей деятельности, достигать стабильности, масштаба и понятных перспектив. На тренинге объяснят, что такое стратегическое планирование, и научат вести бизнес в целостной системе», — говорится в сообщении.Темой второго тренинга станет «Маркетинг без бюджета», на занятии, которое продлится с двух часов дня до пяти часов вечера, участники узнают, как увеличить узнаваемость, не тратя на это большой бюджет, а также как коммуницировать с медиаканалами и попадать туда с минимальными затратами.
Зарегистрироваться на тренинги можно онлайн — по ссылке. Заявки принимаются до 14 мая.
Тренинги будут проводиться по адресу: город Москва, улица Кибальчича, дом №1.
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