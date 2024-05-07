В Павловском Посаде проведут встречу-консультацию с предпринимателями

Фото: пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена МО
Консультацию для бизнесменов по широкому спектру вопросов проведут в Павловском Посаде в четверг, 16 мая, мероприятие организует общественная приёмная подмосковного уполномоченного по защите прав предпринимателей, в нём также примут участие представители администрации округа, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Московской области.
«На встрече можно будет получить консультацию по вопросам, касающимся мер поддержки предпринимательства, земельно-имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, рекламы, а также работы летних веранд и нестационарных торговых объектов», — говорится в сообщении.Встреча начнётся в 11:00, она будет проводиться по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, дом №4. Для участия потребуется предварительная запись. Записаться можно по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru, в письме следует указать тему и ФИО, кроме того, там же можно написать свои вопросы.
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