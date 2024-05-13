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Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по экспорту

13 мая 2024, 15:19
Фото: iStock/Tryaging

Фото: iStock/Tryaging

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Бесплатный вебинар на тему «Современные возможности для экспорта» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«На вебинаре планируется осветить все вопросы, касающиеся логистического сопровождения авиапоставок грузов из России. В частности, будет поднята тема таможенного администрирования и складских услуг, возможность комбинации перевозок по воздуху с перевозками по земле и по морю, а также рассмотрены дополнительные виды услуг — страхование, таможенное оформление, упаковка и сертификация», — говорится в сообщении.
Спикером на вебинаре станет глава департамента авиационных перевозок компании «Мэйджор Карго Сервис» Дмитрий Шмелев.



Вебинар продлится час — с 11:00 до 12:00. Для участия желающим надо зарегистрироваться до 23 мая по ссылке.

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Россия увеличила доходы с продажи нефти и газа
Минфин: нефтегазовые доходы России увеличились на 82,2% за четыре месяца
13 мая 2024, 12:03

Фото: iStock/Egor Maltsev

Российские нефтегазовые доходы выросли за первый квартал текущего года до 4,1 триллиона рублей, сообщает Минфин.
Это на 82,2% больше, нежели аналогичный прошлогодний период. Рост объясняется повышением ценника на экспорт черного золота РФ, а также единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за последний квартал прошлого года. Такая выплата связана с поправками закона в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

В частности, в апреле доходы составляют более 1,2 триллиона рублей, это меньше, чем мартовские 1,3, даже если учесть разницу в количестве дней, однако выше январских и февральских показателей.

Итого доходы российского бюджета за первый квартал 2024 года достигли 7,526 триллиона рублей, что на 36,8 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Минфина, результат говорит за себя, он значительно превышает запланированную динамику. Расходы же выросли на 21,5 процента, до 13,168 триллиона рублей. Так, бюджетный дефицит составил 1,484 триллиона. Согласно итогам года, он запланирован в размере 1,595 триллиона.

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Патрушев: Урожай 2024 года обеспечит России продовольственную безопасность
12 мая 2024, 15:38

Фото: istockphoto/Aleksandr Rybalko

Урожай, собранный в России в 2024 году, будет достаточным для обеспечения продовольственной безопасности страны. Сложные погодные условия и заморозки в некоторых регионах этому не помешают.
Об этом заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев. На заседании комитета Государственной думы по аграрным вопросам он отметил, что, несмотря на трудности, в этом году стоит ожидать не только урожая в необходимых объёмах. То же самое можно отнести к продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продуктов переработки.

По словам Патрушева, это позволит в достаточной степени насытить внутренний рынок, а также продолжать должным образом выполнять экспортные обязательства. Он подчеркнул, что это является не только заслугой работы аграриев, работающих в любых, даже самых сложных условиях, но и результатом постоянной поддержки государством сельскохозяйственной отрасли.

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#сельское хозяйство
#урожай
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Силуанов пообещал возврат к «нормальному» бюджетному процессу
12 мая 2024, 14:35

Фото: сайт Кремля

Для стабилизации инфляционных процессов необходимо двигаться в сторону возврата к «нормальному» бюджетному процессу. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов РФ Антон Силуанов.
Выступая на заседании комитета Государственной думы по бюджету он сообщил о заинтересованности правительства в том, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. В частности, те задачи, которые поставил президент, и которые требуют соответствующих бюджетных ассигнований, будут решаться через внесение поправок в закон о бюджете, уточнил Силуанов.

Среди основных задач министерства финансов он назвал поддержку людей, нуждающихся в государственной помощи, технологический суверенитет и обеспечение безопасности государства. Исходя из этих целей будут определяться бюджетные приоритеты, заключил кандидат на должность главы Минфина.

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#госдума
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Новак анонсировал переход России к новой модели экономического развития
12 мая 2024, 14:17

Фото: istockphoto/vladj55

По словам кандидата на должность вице-премьера, исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Александра Новака, Россия в ближайшее время перейдёт к новой модели экономического развития.
В ходе заседания комитета Государственной думы РФ по энергетике он уточнил, что эта модель будет основана на росте предложения. По словам Новака, для достижения этой цели будет запущен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он будет сформирован в ближайшие несколько месяцев.

К ключевым задачам топливно-энергетического комплекса страны Новак отнёс обеспечение внутреннего рынка страны качественными энергоресурсами в надлежащем объёме, а также реализацию экспортного потенциала отрасли.

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#экономика
#страны
#рф
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Некоторым россиянам запретили выезд за границу из-за ремонта
12 мая 2024, 03:30

Фото: iStock/Bogdanhoda

Незаконная перепланировка жилых помещений может привести к тому, что их владельцам запретят выезд за границу, рассказала в интервью «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, запретить выезд за границу может и закон об исполнительном производстве. При этом должники зачастую узнают об этом только при прохождении таможни.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», – отметила Кудерко.

Она уточнила, что данная мера применяется не только к финансовым, но и к нефинансовым долгам. Речь идет о действиях, которые должны совершить граждане, например, восстановить квартиру, то есть отменить перепланировку, признанную незаконной.

Ранее российские путешественники начали массово жаловаться на то, что не могут выехать за границу из-за ошибок в паспортах.

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#ремонт
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#адвокат
#эксперты
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На Украине оценили размер транша от замороженных российских активов
«Почти ничто»: министр Малюська о получении Украиной 3 млрд евро с активов РФ
12 мая 2024, 03:23

Фото: iStock/darkojow

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал возможность получения Украиной ежегодного транша за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
Малюська оценил получение трех миллиардов евро от российских активов как «почти ничто». По его словам, Киеву для военных успехов нужны «сотни миллиардов». Однако министр назвал это решение «хорошим первым шагом».

Малюська подчеркнул, что украинские власти намерены конфисковать все замороженные российские активы.

6 мая было объявлено, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер объявила, что Бельгия поставила Киеву компоненты подводных беспилотников и обучила украинских пилотов.

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#киев
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Климаковский: Маврикий работает над введением карт «Мир»
12 мая 2024, 02:05

Фото: iStock/Diy13

Маврикий работает над введением карты «Мир», заявил посол России в Африке Константин Климаковский в интервью информационному агентству ТАСС.
«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам "Мир" можно будет уже в 2024 году, пока сложно», – сказал Климовский.

Ранее президент России Владимир Путин, встретившийся с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, заявил, что использование в Лаосе карт российской платежной системы «Мир» поможет увеличить число российских туристов. Она заработала в стране в ноябре 2023 года.

В настоящее время карты «Мир» можно использовать в Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии. С ограничениями их можно использовать в Армении, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Таджикистане и на Кубе.

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#туристы
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Назван крупнейший импортёр российской водки
Казахстан в 2023 году стал крупнейшим импортёром российской водки
11 мая 2024, 11:10

Фото: iStock/niolox

Казахстан закупил половину объёма отправленной на экспорт российской водки по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в общей сложности экпортная выручка за прошлый год составила 59,7 миллиона долларов. Из них 27,9 миллиона долларов приходятся на Казахстан. Таким образом, страна вновь стала крупнейшим импортёром водки.

При этом, в сравнении с 2022 годом, показатели снизились на 26%. Тогда весь экспорт российской водки был значительно выше за счёт покупателей из Европы. Крупнейшими импортёрами были Латвия, Германия и Великобритания. Однако затем импорт российской водки попал под запрет в рамках антироссийских санкций.

Вторым крупнейшим закупщиком водки в 2023 году стал Израиль, который годом ранее занимал третье место. Страна нарастила покупку российской водки на 42% – до 12 миллионов долларов.

Завершает тройку лидеров Армения, закупившая российского алкоголя на 4,5 миллиона долларов. Однако в сравнении с 2022 годом показатель снизился сразу на треть.

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#экспорт
#покупка
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Рублю спрогнозировали ослабление к осени
«Известия»: к концу осени курс рубля упадет до 95 за доллар
11 мая 2024, 03:28

Фото: iStock/SSV-Photo

К концу осени курс рубля будет колебаться в диапазоне 91-95 рублей, сообщается в консенсус-прогнозе «Известий».
Аналитики считают, что ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля. Положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

В летние месяцы курс будет колебаться около майского значения (92 рубля за доллар), но спрос на американскую валюту в этот период возрастет, так как россияне покинут Россию на время отпусков и отправятся в другие страны.

8 мая финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рост курса рубля до 91 за доллар носит временный характер и является лишь колебанием вокруг тренда на снижение курса российской валюты по отношению к американской.

По его прогнозу, к концу мая доллар будет стоить 93 рубля. Аналитик не исключил возможности достижения курса 93,5-94 рубля за доллар. Евро же будет стоить около 100 рублей.

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