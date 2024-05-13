Для предпринимателей Подмосковья проведут вебинар по экспорту

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Бесплатный вебинар на тему «Современные возможности для экспорта» проведут для представителей малого и среднего бизнеса Московской области в четверг, 23 мая, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«На вебинаре планируется осветить все вопросы, касающиеся логистического сопровождения авиапоставок грузов из России. В частности, будет поднята тема таможенного администрирования и складских услуг, возможность комбинации перевозок по воздуху с перевозками по земле и по морю, а также рассмотрены дополнительные виды услуг — страхование, таможенное оформление, упаковка и сертификация», — говорится в сообщении.Спикером на вебинаре станет глава департамента авиационных перевозок компании «Мэйджор Карго Сервис» Дмитрий Шмелев.
Вебинар продлится час — с 11:00 до 12:00. Для участия желающим надо зарегистрироваться до 23 мая по ссылке.
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