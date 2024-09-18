Агрохолдинг из Дмитрова купил 165 га подмосковной земли для развития бизнеса

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью около 165 гектаров, расположенный на территории Дмитровского округа, выкупил у Московской области агрохолдинг «Мосагрофуд-Д», сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«Между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Мосагрофуд-Д» заключен договор купли-продажи на землю. Выкупная стоимость участка составила свыше 11,3 млн рублей», — говорится в сообщении.Компания «Мосагрофуд-Д» производит мясо крупного рогатого скота и цельное молоко, а также выращивает и продаёт картофель, свёклу и морковь. Всего в собственности у агрохолдинга находится около полутора тысяч гектаров земли в Дмитровском округе. В этом году предприятие выкупило 15 участков.
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