Обучение по программе «Экспортный форсаж» прошли ещё 10 подмосковных компаний

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Двенадцатый поток бесплатной акселерационной программы «Экспортный форсаж» завершился в Московской области, обучение прошли десять компаний из семи городских округов региона, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Курс освоили десять компаний из Дубны, Балашихи, Коломны, Подольска, Раменского, Мытищ и Электростали. Эти компании производят материалы для сварки, кабели, оборудование для очистных сооружений и пр., а также заняты в сфере разработки газовых и нефтяных месторождений», — говорится в сообщении.В курс обучения вошли шесть двухдневных очных семинаров, посвящённых различным аспектам внешнеэкономической деятельности, а также консультации с наставниками и защита проектов. Кроме того, были организованы дополнительные вебинары и семинары с узкоспециализированными экспертами.
По итогам программы все компании разработали дорожный карты реализации своих экспортных проектов.
Подать заявку на участие в будущих акселераторах можно на сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
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