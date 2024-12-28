Академик Глазьев: санкции против России неэффективны

Потребительские депозиты и вклады с заманчивым предложением работают только для тех, у кого есть деньги, но это не поможет тем, кто живет от зарплаты до зарплаты. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, комментируя падение индекса потребительских настроений до минимума за два года. По его словам, накопительные вклады в России есть лишь у половины населения.