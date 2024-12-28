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Санкции против России неэффективны, так как мешают производству лишь на 20%. Об этом заявил академик РАН, доктор экономических наук Сергей Глазьев. По его словам, оставшиеся 80% зависят от политики Центробанка.
«Санкции, сами по себе, в современной экономике не эффективны. Против России сегодня введены адские санкции. Мы посчитали ущерб от этих санкций. 80% невыработки потенциала роста, то есть недопроизводства в нашей стране, за последние десять лет — это результат политики Центробанка, и только 20% — это санкции. То есть главные санкции против нас — это денежно-кредитная политика, которая транслируется из МВФ и других вашингтонских организаций прямо руководству нашего Центробанка», — поделился мнением академик в беседе с Общественной Службой Новостей.Ранее обозреватели New York Times отмечали, что Европа не в состоянии строго соблдать антироссийские санкции, в то время как американские партнеры, в частности, Индия, импортируют российскую нефть увеличенными рекордными объемами. За счет этого Москва зарабатывает серьезные суммы денег, отмечалось в материале. Также авторы публикации критиковали действующего американского президента Джо Байдена за его мягкотелость в отношениях с партнерами.
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