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Поскольку Украина остановила транзит российского газа через свою территорию, ценник на него неизбежно вырастет в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«И так-то им там непросто — уже под $500 за тысячу кубов цена на газ выросла, сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем, это их политика», — произнес глава государства.Российские власти не раз отмечали, что попытки коллективного Запада сдерживать Россию обязательно отразятся на мировой экономике и жизни миллионов людей.
При этом на Западе продолжают говорить о том, что санкции против России действуют.
Несколько дней назад в Евросоюзе пригрозили Киеву конфликтом, если тот откажется от транзита газа из России.
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