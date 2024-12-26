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Европа не в состоянии строго блюсти антироссийские санкции, в то время как американские партнеры, в частности, Индия, импортируют российскую нефть увеличенными рекордными объемами. За счет этого Москва имеет значительные средства, пишут обозреватели New York Times.
Авторы публикации критикуют действующего американского президента Джо Байдена за его мягкотелость в отношениях с партнерами.
Журналисты резюмировали, что действия хозяина Белого дома показали ничтожность международных правил.
Запад и Европа начали санкционную политику в отношении России на фоне спецоперации в Донбассе.
Российские власти не единожды предупреждали, что ограничения отразятся на мировой экономике.
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«Это одна из ключевых черт внешней политики Байдена – безусловная поддержка наших несовершенных партнеров, что приводит к рискам эскалации, финансовым издержкам и репутационному ущербу для самих США», — сказано в материале.
Журналисты резюмировали, что действия хозяина Белого дома показали ничтожность международных правил.
Запад и Европа начали санкционную политику в отношении России на фоне спецоперации в Донбассе.
Российские власти не единожды предупреждали, что ограничения отразятся на мировой экономике.
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Никита Кротов