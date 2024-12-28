Бербок призвала ввести новые санкции против России из-за кабелей EstLink 2

Фото: iStock/undefined
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала ввести новые санкции против России на фоне инцидента с повреждением кабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, в причастности к которому финские власти бездоказательно обвиняют Москву. Об этом глава ведомства сообщила в интервью изданиям медиагруппы Funke.
25 декабря произошло отключение подводной линии электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Предполагается, что виновником произошедшего стало судно судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое могло якорем повредить кабель. Финская таможня утверждает, что судно якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов, при этом никаких доказательств не приводит.
Бербок заявила, что после этого инцидента должны последовать новые санкции в отношении России.
Также министр призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и нарастить инвестиции в нацоборону. Германия вместе с НАТО в настоящее время обсуждает, как обезопасить Балтийское море от гибридных угроз.
Читайте также:
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море — Рютте
Между Финляндией и Швецией разорвался интернет-кабель
Песков отказался комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера
Бербок заявила, что после этого инцидента должны последовать новые санкции в отношении России.
Также министр призвала усилить защиту критически важной инфраструктуры и нарастить инвестиции в нацоборону. Германия вместе с НАТО в настоящее время обсуждает, как обезопасить Балтийское море от гибридных угроз.
Читайте также:
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море — Рютте
Между Финляндией и Швецией разорвался интернет-кабель
Песков отказался комментировать вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера
Анастасия Чинкова