Акционеры «Русагро» не одобрили перерегистрацию компании в Россию

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Акционеры одного из крупнейших агрохолдингов «Русагро» не одобрили решение о перерегистрации компании с Кипра на Россию. Об этом сообщается в заявлении компании.
Отмечается, что процесс перерегистрации не был одобрен, поэтому его приостановили.
Ранее, в марте, заместитель гендиректора, руководитель дирекции по корпоративному развитию ГК «Русагро» Александр Тарасов во время онлайн-конференции заявлял, что компания подала документы в суд Кипра для запуска процесса переноса юридического адреса компании на остров Русский, однако до сих пор соответствующее разрешение от регулятора получено не было.
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