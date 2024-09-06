Минэкономразвития: Рост ВВП в России в 2024 году составит 3,9%

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Минэкономразвития улучшило прогноз по росту российской экономики в 2024 году. Теперь рост ВВП прогнозируют на 3,9%, предыдущий планируемый показатель в апреле был на уровне 2,8%.
«На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста ВВП, в том числе потому что, так или иначе, сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России», – приводит комментарий ведомства РГ.
По прогнозу на 2025 реальный рост ВВП составит 2,5%. В 2026 – 2,6% и 2,8% – в 2027 году, сообщает Минэкономразвития.
Кроме этого в ведомстве готовят консервативный сценарий, куда закладывают риски замедления мировой экономики и снижение спроса и цен на экспорт из России.
Ранее Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Это связано с антироссийскими экономическими санкциями, которые запрещают финансовым институтам приобретать наличные стран Запада.
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