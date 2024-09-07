В Минфине рассказали о причина августовского роста процифицита российского юбюджета





о создании спецусловий для обучения детей-инвалидов

Госдума приняла закон,

Госдума

о наркотиках

Последнее явление характерно для сезона, отметили в министерстве. По данным ведомства, в августе был сформирован временный профицит в размере 767 миллиардов.6 сентября Министерство финансов сообщило, что по итогам января-августа общий объем доходов российского бюджета увеличился на 35,5% и достиг 23,29 триллиона рублей, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года.В агентстве отметили, что приведенные данные являются предварительными и окончательные результаты будут объявлены позже. Аналитики резюмировали, что по доходам бюджетной системы в целом наблюдается устойчивая положительная динамика с годовым темпом роста 22 %.