Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в России

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков
Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» частным инвесторам за 475 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Там рассказали, что решение о реструктуризации бизнеса поддержали 94,3% владельцев акций класса A. Всего же на собрании владельцев акций классов А и B за заключение сделки голоса отдали 98,8%.
По данным издания, в первую очередь закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» должен выкупить у Yandex N.V. контрольный пакет акций, который составляет 68%. В данную часть сделки войдут по меньшей мере 230 млн руб. и 67,8 млн акций класса А. Этот этап будет проведен «в ближайшие недели». Второй состоится через семь недель.
В результате головной компанией теперь будет МКПАО «Яндекс». Она оставит без изменений бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., не считая зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. Управлять компанией и принимать ключевые решения будет по-прежнему действующая команда менеджеров.
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По данным издания, в первую очередь закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» должен выкупить у Yandex N.V. контрольный пакет акций, который составляет 68%. В данную часть сделки войдут по меньшей мере 230 млн руб. и 67,8 млн акций класса А. Этот этап будет проведен «в ближайшие недели». Второй состоится через семь недель.
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Ювелина Бернст