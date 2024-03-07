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Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу бизнеса в России

07 марта 2024, 23:54
Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/ Павел Бедняков

Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» частным инвесторам за 475 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Там рассказали, что решение о реструктуризации бизнеса поддержали 94,3% владельцев акций класса A. Всего же на собрании владельцев акций классов А и B за заключение сделки голоса отдали 98,8%.

По данным издания, в первую очередь закрытый паевой инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» должен выкупить у Yandex N.V. контрольный пакет акций, который составляет 68%. В данную часть сделки войдут по меньшей мере 230 млн руб. и 67,8 млн акций класса А. Этот этап будет проведен «в ближайшие недели». Второй состоится через семь недель.


В результате головной компанией теперь будет МКПАО «Яндекс». Она оставит без изменений бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., не считая зарубежных стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, а также дата-центра в Финляндии. Управлять компанией и принимать ключевые решения будет по-прежнему действующая команда менеджеров.

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Швейцария выступила за передачу российских денег Украине
07 марта 2024, 19:36

Фото: iStock/Sergdid

Члены швейцарского сената отдали голоса за использование замороженных российских денег ЦБ РФ для восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.
Речь идёт о сумме в 8,5 миллиардов долларов.

«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть в состоянии выплачены Украине в качестве репараций», - сказано в документе.

Нужно отметить, что Швейцария не входит в ЕС не является членом военного блока НАТО, поддерживая нейтралитет, но Бёрн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.

1 марта Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России.

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#активы
#россия
#украина
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Финансист Короев спрогнозировал курс доллара до 93 рублей
07 марта 2024, 19:27

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку Альберт Короев заявил, что на следующей неделе ожидается курс доллара до 93 рублей.
«Курс вероятно будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88-93 рубля, тяготея к его середине. Пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, российские экспортёры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки остаются высокими», —пояснил в беседе с Газета.ру Короев.

Он добавил, что изменений в этом плане стоит ожидать лишь во втором квартале года.

Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1» рассказал, что темпы роста глобальной экономики замедлятся в 2024 году, что приведёт приведет к снижению цен на нефть и ослаблению российской валюты.

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ЦБ РФ продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты
07 марта 2024, 17:47

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Для жителей России, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие средств — не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро.

Банк России сохраняет определенные ограничения по распоряжению наличной валютой по причине западных санкций, которые продолжают действовать в адрес Российской Федерации и мешают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ РФ.

В Центробанке отметили, что юридические лица до 9 сентября 2024 года могут снимать со счетов наличную иностранную валюту (доллары, евро, фунты стерлингов и иены) только на цели командировочных расходов в соответствии с законодательством РФ. На снятие прочей иностранной валюты ограничений нет.

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В Подмосковье выросло производство мясных консервов
07 марта 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производство мясных консервов в Московской области по итогам 2023 года выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом, регион занимает в этой сфере лидирующие позиции в Центральном федеральном округе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«За минувший год в Подмосковье произвели 49 тысяч тонн консервов из мяса. Это 72% от общего объёма, произведенного в ЦФО, и более 38% общероссийского объёма», — рассказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что достичь таких результатов удалось благодаря модернизации подмосковных заводов по переработке мяса. В числе наиболее крупных производителей он назвал Лыткаринский мясоперерабатывающий завод, Наро-Фоминский консервный завод, а также «МПК Селятино» в городском округе Наро-Фоминск и «ПК Мамир» в Балашихе.

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#подмосковье
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В Подмосковье построят два завода в сфере лёгкой промышленности
07 марта 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности построят в этом году на территории Московской области, ещё четыре подмосковных завода модернизируют, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«В рамках проектов импортозамещения на территории региона запустят производство текстильных изделий, трикотажной ткани, санитарно-гигиенических изделий и пр.», — говорится в сообщении.
Проекты планируется реализовать в Бронницах, Подольске, Орехово-Зуеве, Богородском и ряде других округов. Благодаря этим проектам в регионе появится ещё более 360 рабочих мест. Инвестиции составят около 1,3 млрд рублей.

В министерстве уточнили, что производство трикотажной ткани и нетканого материала, которое откроют в Подольске, расширит ассортимент отечественных материалов для нужд мебельной промышленности.

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#мининвест мо
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#московская область
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Компания Ceetrus намерена продать около 40 торговых центров в России
07 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Nick_Thompson

Группа Ceetrus, один из крупнейших владельцев и управляющих торговыми центрами в Европе, собирается продать свои активы в России, сообщают «Ведомости».
По словам одного из источников издания, продажа торговых центров уже проходит согласование в правительственной комиссии и уже, вероятно, одобрена.

Продав торговые центры в России, Ceetrus сможет значительно снизить собственные риски, связанные с владением активами после введения санкций. Один из источников утверждает, что логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана заинтересован в покупке активов Ceetrus. Об иных потенциальных покупателях пока ничего неизвестно.

Компания Ceetrus, входящая во французскую группу Auchan, является владельцем 40 торговых центров и галерей в России, включая торговые комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве. В её собственность входят прикассовые зоны в гипермаркетах Auchan. Общий объём площадей во владении компании Ceetrus - около 180 000 квадратных метров, хотя на сайте фирмы указано 150 000 квадратных метров.

Представители Ceetrus в России отказались прокомментировать информацию о сделке, а запросы в головной офис группы во Франции и в компанию «Лидертранс» не дали результатов. В любом случае, продажа активов Ceetrus в России, если она состоится, станет значительным событием на рынке недвижимости и может привлечь внимание других потенциальных инвесторов.

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#торговый центр
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Dassault: Восстановление оборонной промышленности ЕС потребует десятилетия
Глава Dassault: Восстановление обороной промышленности ЕС потребует десятилетие
07 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/FOTOFORCE

Восстановление оборонной промышленности в странах ЕС может занять годы или даже десятилетия, особенно из-за продолжающихся военных закупок у американских поставщиков, заявил президент Dassault Aviation во Франции Эрик Трапье, сообщает ТАСС.
«Европа внезапно поверила, что работать на благо оборонной отрасли – это хорошо. Я рад, что это осознание пришло», – отметил он.

По словам Трапье, некоторые страны ЕС по-прежнему закупают продукцию у военно-промышленного комплекса США, что мешает европейским компаниям наладить цепочки поставок.

Ранее Жозеп Баррель заявил, что промышленность Евросоюза оказалась не готова к поддержке Украины.

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#экономика
#промышленность
#европа
#украина
#сша
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ЕС увеличил экспорт напитков и табака в Россию
«Известия»: ЕС увеличил поставки напитков и табака в Россию на 20,8%
07 марта 2024, 02:21

Фото: iStock/sinonimas

Европейский союз (ЕС) увеличил поставки табака и напитков в Россию до €2,21 млрд в прошлом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на постпредство РФ при ЕС.
Отмечается, что поставки товаров группы «пищевые продукты и живые животные» немного снизились.

Ранее сообщалось, что турецкий экспорт в Россию за февраль упал на треть.

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#россия
#ес
#экспорт
#табак
#напитки
#торговля
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Bloomberg: Индия из-за санкций отказалась заключать контракты с «Роснефтью»
06 марта 2024, 22:15

Фото: iStock/sezer66

«Роснефти» не удалось заключить долгосрочные контракты с крупнейшими индийскими нефтеперерабатывающими заводами на приобретение 500 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.
Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после начала российско-украинского конфликта. На пике — в мае 2023 года — поставки достигали 2,15 млн баррелей в сутки.

Однако, опрошенные РИА «Новости» эксперты ранее заявляли, что «Роснефть» может и дальше оформлять поставки нефти в Индию, но ее приоритетом останется китайский рынок сбыта.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что в краткосрочной перспективе рост экспорта в Индию маловероятен, при этом на более долгосрочном горизонте он видит Индию одним из потенциальных покупателей российской нефти, поскольку спрос на «черное золото» в стране в ближайшие годы будет только расти. Тем не менее, ключевым целевым рынком для «Роснефти» все же останется Китай в связи с более доступным транспортным и торговым сообщением.

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#нефть
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