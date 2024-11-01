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Алексей Можин станет советником главы ЦБ

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин со 2 декабря будет исполнять обязанности советника главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной вместо Ксении Юдаевой, которая перешла на его место в МВФ, сообщают РИА Новости.
В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Ксении Юдаевой на должность, ранее занимаемую Можиным, в МВФ.

На новой должности Можин хочет уделить особое внимание решению международных вопросов, которые связаны с работой МВФ. Он также намерен сотрудничать с G20, АТЭС и БРИКС.



«В течение 32 лет работы в МВФ мне удалось установить доверительные отношения с множеством представителей различных стран, многие из которых сейчас занимают ключевые должности в министерствах финансов и центральных банках», — отметил новый замглавы ЦБ.

Алексей Можин работал исполнительным директором МВФ от России с 1996 года. До этого он четыре года исполнял обязанности заместителя представителя России в МВФ.

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#отношения
В Подмосковье благодаря льготному займу создадут мебельную фабрику
01 ноября 2024, 22:40

Фото: iStock / primipil

В Воскресенске появится высокотехнологичная фабрика по производству мебели. Для реализации этого проекта компания «СТУЛ ГРУП» получит льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Заём будет использован для покупки технологического оборудования, его установки, настройки и подготовки к серийному производству. Инвестиции в проект составляют почти 360 млн рублей. ​​
«ФРП Подмосковья одобрил компании заём в 120 млн рублей, что составляет 25% от общей стоимости проекта. Инвестпроект планируется реализовать его в будущем году. На производстве будет создано более 80 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным министерства, выход на полную мощность позволит компании выпускать ежегодно 350 тыс. единиц мебели с металлическим каркасом. Это стулья, столы, кресла, пуфы и табуреты. Промышленники могут получить займы в подмосковном ФРП по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых. Узнать больше о программах можно на сайте.

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#фабрика
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«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за объёмов производства мороженого
01 ноября 2024, 21:52

Фото: iStock/FabrikaCr

В 2024 году россияне начали есть больше мороженого. Потребление и производство выросли на 24 процента — это привело к дефициту сливочного масла.
Из-за роста производства мороженого в России, начался дефицит сливок. Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов сказал, что это дефицит спровоцировал скачок цен на сливочное масло, передает Ura.ru.

«Ситуация с дефицитом жиров сильно влияет на все глобальные рынки, не только на внутренний», — подчеркнул он.

В текущем году потребление и производство мороженого сильно выросли — прирост составил около 24 процентов. Это и стало причиной нехватки сливок и сливочного масла на рынке, считает эксперт.

​Для производства сыра также требуются сливки. Дополнительный спрос создают и продукты для потребления вне дома в кафе, ресторанах и гостиницах.

Минсельхоз заявил, что ​оптовые цены на сливочное масло снизились и для ​того, чтобы поддерживать стабильность рынка в РФ, ​активно увеличивают производство сухого молока.

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#мороженое
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В Подмосковье за девять месяцев открылось свыше 260 продуктовых магазинов
01 ноября 2024, 20:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области за девять месяцев с начал года открыли более 260 продовольственных магазинов и создали около 1850 рабочих мест. Такой статистикой поделились в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Покупка продуктов становится ещё доступнее. Розничные торговые сети открывают новые объекты. За девять месяцев 2024 года в Московской области появилось 268 продовольственных магазинов, что позволило создать примерно 1850 дополнительных рабочих мест. За этот период площадь продуктовых магазинов в регионе увеличилась почти на 104 тыс. кв. м.», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что наибольшее количество объектов открыли федеральные сетевые ритейлеры. Среди городских округов за девять месяцев больше всего продуктовых магазинов появилось в Балашихе и Дубне – по 18.

В ассортименте представлены товары первой необходимости, овощи и фрукты, мясо и полуфабрикаты, а также готовая продукция, выпечка и многое другое.

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#московская область
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#торговля
#продукты
#питание
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В России увеличится максимальное пособие по уходу за ребенком
Котяков: максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 97 тыс. рублей
01 ноября 2024, 18:50

Фото: iStock/Ivan-balvan

Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может увеличиться до 97 тысяч рублей в 2027 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в рамках заседания программной комиссии партии «Единая Россия».
«Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», — отметил Котяков.

По его словам, в России ввели единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер соцподдержки во всех регионах страны.

Котяков уточнил, что в ближайшие три года на выплату маткапитала планируют выделить порядка 1,7 триллионов рублей. А с сентября текущего года начали выплачивать неиспользованные остатки материнского капитала, не превышающие 10 тысяч рублей. Этой возможностью воспользуются 113 тысяч семей.

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#депутат
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Подмосковные самозанятые заработали за девять месяцев более 115 млрд рублей
01 ноября 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающие в Московской области самозанятые получили за девять месяцев этого года более 115 млрд рублей дохода. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В Подмосковье за девять месяцев самозанятые заработали более 115 млрд рублей и сформировали свыше 56 млн чеков. Средний чек составляет около 2053 рублей. Предприниматели работают в разных сферах, включая грузоперевозки, строительство, аренду жилья, маркетинг, IT, продажу товаров и репетиторство», – сказала Зиновьева.
С начала года в регионе зарегистрировали более 140 тыс. самозанятых. А всего с 2019 года, когда начал действовать специальный налоговый режим, число самозанятых превысило 793 тыс. человек. Всего они заработали более 381 млрд рублей.

Как напомнили в региональном Мининвесте, Московская область находится в тройке лидеров среди регионов России по числу зарегистрированных самозанятых.

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#московская область
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#экономика
#самозанятые
#екатерина зиновьева
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Подмосковье вышло в лидеры по производству кормов для домашних животных
01 ноября 2024, 17:53

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Предприятия Московской области за девять месяцев этого года увеличили производство кормов для домашних животных. Объём выпущенной продукции превысил 316,5 тыс. тонн, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Региональные предприятия выпустили более 47% от общего объёма корма для непродуктивных животных, произведённых в Центральном федеральном округе и свыше 31% от общероссийского объема, заняв лидирующую позицию в стране», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что в регионе работают несколько крупных предприятий по производству кормов для домашних питомцев. Среди них – ООО «Марс», OOO «НПЦКТ», ООО «Глобал Петфуд», АО «РУСКАН» и ООО «ПЕТКОРМ».

Так, в линейке кормов для кошек ООО «Глобал Петфуд» из Раменского городского округа представлены паштеты премиум класса, кусочки в соусе и желе под брендом «Гламурр» со вкусами говядины, индейки, кролика, курицы, рыбы и ягнёнка.

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#животные
#производство
#минсельхозпрод мо
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Обучение для бизнеса в Подмосковье в этом году прошли 14,5 тыс. предпринимателей
01 ноября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области с начала года обучение для бизнеса прошли 14,5 тыс. предпринимателей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Каждый год мы проводим около 100 образовательных мероприятий для предпринимателей. В этом году участниками образовательных программ уже стали 14,5 тыс. человек. Это на 17% больше, чем за весь предыдущий год. За последние же пять лет в обучение разным направлениям предпринимательской деятельности были вовлечены более 60 тыс. жителей Подмосковья», – рассказала зампред.
Образование для предпринимателей в Московской области организовано в таких форматах, как тренинги, вебинары, семинары, бизнес-визиты, форумы и так далее. Мероприятия проходят в онлайн и в офлайн-форматах. Они адресованы начинающим и действующим предпринимателям.

По данным подмосковного Мининвеста, самой популярной образовательной программой для бизнеса на данный момент является «Программа бизнес-наставничества». Под руководством опытных бизнес-экспертов участники получают знания для запуска и развития проекта. Каждый участник получает своего наставника. В финале проходит защита проектов и определяется победитель.

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Банк России зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования
01 ноября 2024, 12:23

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк фиксирует перегрев на рынке корпоративного кредитования, значительная часть отраслей оказалась не очень чувствительной к процентной ставке регулятора. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе встречи молодых экономистов «Что будет дальше».
Она подчеркнула, что с июля этого года в рознице отмечается достаточно серьёзное замедление. Ежемесячные темпы роста сократились примерно в два раза – с 2% до менее чем 1%. Таким образом становится понятно, что абсолютно все ограничивающие меры оказывают влияние на розницу.

Одновременно с этим отмечается, что корпоративное кредитование всё ещё растёт годовым темпом более 20%, а существенная часть компаний и отраслей оказалась не очень чувствительно к процентной ставке ЦБ РФ. В связи с этим имеет место кредитный перегрев.

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#кредиты
#рынок
#меры
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Московские компании развивают сотрудничество с Саудовской Аравией
01 ноября 2024, 11:41

Фото: iStock/ Vitalii Pasichnyk

Саудовская Аравия заинтересована в поддержании сотрудничества с компаниями из Москвы и создании совместных предприятий — в особенности это производство оборудования для нефтеперерабатывающей области, сообщает mos.ru.
Самым перспективным направлением сотрудничества заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов считает область высоких технологий и проекты по цифровизации промышленности. В рамках международной бизнес-миссии московские промышленники устроили более 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии.

«В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столичные компании «Компрессорные технологии» и «Деморобот» обсудили условия сотрудничества с иностранными коллегами. Также оказалось, что большая часть — около 70 процентов — общего объема всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы в страны Персидского залива приходится на Саудовскую Аравию.

Лишь на товары машиностроения приходится более 20 процентов московского экспорта в данные страны. Далее идет сфера фармацевтики и косметики — поставки товаров из этих отраслей в регион за первое полугодие выросли в три раза в сравнении с 2023 годом. Также экспорт вырос в такие страны, как Ирак, Кувейт, Оман и Катар.

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