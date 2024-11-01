Алексей Можин станет советником главы ЦБ

Алексей Можин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин со 2 декабря будет исполнять обязанности советника главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной вместо Ксении Юдаевой, которая перешла на его место в МВФ, сообщают РИА Новости.
В сентябре 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Ксении Юдаевой на должность, ранее занимаемую Можиным, в МВФ.
На новой должности Можин хочет уделить особое внимание решению международных вопросов, которые связаны с работой МВФ. Он также намерен сотрудничать с G20, АТЭС и БРИКС.
Алексей Можин работал исполнительным директором МВФ от России с 1996 года. До этого он четыре года исполнял обязанности заместителя представителя России в МВФ.
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На новой должности Можин хочет уделить особое внимание решению международных вопросов, которые связаны с работой МВФ. Он также намерен сотрудничать с G20, АТЭС и БРИКС.
«В течение 32 лет работы в МВФ мне удалось установить доверительные отношения с множеством представителей различных стран, многие из которых сейчас занимают ключевые должности в министерствах финансов и центральных банках», — отметил новый замглавы ЦБ.
Алексей Можин работал исполнительным директором МВФ от России с 1996 года. До этого он четыре года исполнял обязанности заместителя представителя России в МВФ.
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Ольга Енгалычева