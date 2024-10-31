Советник главы ЦБ РФ Юдаева ушла со своего поста

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Советник руководителя ЦБ РФ Ксения Юдаева ушла со своего поста, сообщили в финансовом регуляторе.
«Ксения Юдаева приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России», — сказано в пресс-релизе на сайте ЦБ.Уточняется, что Юдаева была членом совета директоров ЦБ и первым замом председателя регулятора.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Юдаева внесла свой неоценимый вклад в становление ЦБ как современного института.
Ранее Эльвира Набиуллина высказалась о повышении ключевой ставки. Она отметила ошибочность определенных мнений.
Перед этим в Минэкономики сделали заявление об экономике России. Министр Максим Решетников тщательно следит за ситуацией.
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Никита Кротов