В ЦБ РФ отказались «делать скидки» для снижения инфляции

Эльвира Набиуллина (Фото: сайт Кремля)
Банк России не планирует «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в стране в 4%. Об этом в рамках выступления в Госдуме заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова опубликованы на сайте ЦБ.
Набиуллина пояснила, что высокая инфляция может быть выгодна только одной категории бизнеса. Речь идет о компаниях, чьи товары люди будут вынуждены покупать, несмотря на рост цен.
По словам главы Банка России, высокая инфляция также является непредсказуемой. По этой причине Набиуллина назвала опасными мысли о том, что подобную инфляцию «можно надежно удерживать» на конкретном уровне.
Напомним, 25 октября 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку до 21% в третий раз с начала этого года.
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По словам главы Банка России, высокая инфляция также является непредсказуемой. По этой причине Набиуллина назвала опасными мысли о том, что подобную инфляцию «можно надежно удерживать» на конкретном уровне.
Напомним, 25 октября 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку до 21% в третий раз с начала этого года.
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Екатерина Коршунова