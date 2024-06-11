Американская компания запретила поставки своего инсулина в РФ

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Американская компания Eli Lilly прекратила поставки инсулина «Хумалог» в Россию.
Ранее поставками препарата в Россию занималась швейцарская компания Swixx BioPharma, но объемы поставок постепенно сокращались с 2021 года, пишет «Коммерсантъ». В феврале 2024 года Росздравнадзор был официально уведомлен о прекращении поставок. Несмотря на это, на рынке все еще можно найти упаковки, оставшиеся от предыдущих партий.
Российская компания «Герофарм» производит аналоги «Хумалога» и «Хумалога Микс 25» под названиями «РинЛиз» и «Ринлиз Микс 25». В 2024 году российская компания АО «Фармсинтез-Норд» также начала производство быстродействующего инсулина.
Мария Блохина, мать ребенка с диабетом и автор Telegram-канала T1D News, отметила, что многие родители считают «Хумалог» эталоном быстродействующего инсулина и готовы покупать его нелегально, несмотря на десятикратное увеличение цены — с 1,7 тыс. до 15 тыс. рублей.
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Российская компания «Герофарм» производит аналоги «Хумалога» и «Хумалога Микс 25» под названиями «РинЛиз» и «Ринлиз Микс 25». В 2024 году российская компания АО «Фармсинтез-Норд» также начала производство быстродействующего инсулина.
Мария Блохина, мать ребенка с диабетом и автор Telegram-канала T1D News, отметила, что многие родители считают «Хумалог» эталоном быстродействующего инсулина и готовы покупать его нелегально, несмотря на десятикратное увеличение цены — с 1,7 тыс. до 15 тыс. рублей.
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Артем Кузьмин