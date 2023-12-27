В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства

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Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, предусматривающий запрет на реализацию просроченных и нелегальных лекарств на основании информации в системе маркировки. Об этом пишет РБК.
В поручении говорится, что проект постановления необходимо разработать до 12 февраля 2024 года.
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Диана Аванесян