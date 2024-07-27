Американский банк заплатит крупный штраф за нарушение антироссийских санкций

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Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Примечательно, что нарушение антироссийских санкций произошло в 2016-2020 годах. Уточняется, что речь идет о редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов финансовой организации, на которых распространялось действие антироссийских санкций.
Сумма компенсации объясняется тем, что банк не раскрыл данные о нарушениях на добровольной основе. Указанные нарушения американский Минфин назвал вопиющими.
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Сумма компенсации объясняется тем, что банк не раскрыл данные о нарушениях на добровольной основе. Указанные нарушения американский Минфин назвал вопиющими.
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова