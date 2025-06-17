АН: Доллар теряет свою корону

17 июня 2025, 23:08

Фото: iStock/Pineapple Studio

Американские финансисты были уверены в том, что доллар является королем валюты, однако в последнее время все изменилось. Об этом пишут argumenti.ru.





По данным издания, на прошлой неделе индекс доллара достиг трёхлетнего минимума. А спекулянты массово начали закупать подорожавшие золото и нефть. Подобное ослабление американской валюты будет иметь глобальные последствия.





«Многие валюты развивающихся стран получат передышку. Для России, которая находится под огромным количеством санкций, выгодно укрепление рубля. Но особенно выиграют государства, которые бедны природными ресурсами. Сильно пострадает Евросоюз. Европейский центральный банк совсем не рад, если евро продолжит расти, поскольку экономика ЕС ориентирована на экспорт», — пишет автор издания.

«Невозможно спрогнозировать результат конфликта между Израилем и Ираном. Невозможно знать, когда снимут санкции с России, будут они ослабляться или усиливаться. Какие темпы экономического роста будут в странах, куда мы поставляем свои товары», — пояснил Сафонов.