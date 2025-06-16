Эксперт спрогнозировал курс доллара на этой неделе
Эксперт Соболев: на этой неделе доллар будет в диапазоне 77–81 рубль
На текущей неделе доллар будет стоить порядка 77–81 рубль, евро — 88–94 рубля, а юань — 10,8–11,4 рубля. Такой прогноз дал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
«В середине июня рубль остается в умеренно сильной позиции в рамках среднесрочного растущего тренда. Геополитика вернула мировые цены на нефть выше отметки $70 за баррель Brent, оказывая дополнительную поддержку национальной валюте», — пояснил Соболев в беседе с «Известиями».
В свою очередь директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что доллар на этой неделе будет стоить 78-81 рубль, евро — 90-93 рубля, а юань — 10,75-11 рублей.
«Рубль по отношению к трем валютам продолжает занимать достаточно стабильную позицию. Стимул для ее сохранения он может получить от все еще высоких ставок, а также приближения пика налоговых выплат к концу недели», — отметил Тимошенко.
По его словам, повышение цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке поддержало рубль на этой неделе. Однако эксперт подчеркнул, что этот эффект будет кратковременным.
Днем 16 июня доллар стоил 78,6 рубля, а евро — 91,2 рубля.