Эксперт спрогнозировал курс доллара на этой неделе

16 июня 2025, 16:14

Эксперт Соболев: на этой неделе доллар будет в диапазоне 77–81 рубль

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На текущей неделе доллар будет стоить порядка 77–81 рубль, евро — 88–94 рубля, а юань — 10,8–11,4 рубля. Такой прогноз дал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.







«В середине июня рубль остается в умеренно сильной позиции в рамках среднесрочного растущего тренда. Геополитика вернула мировые цены на нефть выше отметки $70 за баррель Brent, оказывая дополнительную поддержку национальной валюте», — пояснил Соболев в беседе с «Известиями».

«Рубль по отношению к трем валютам продолжает занимать достаточно стабильную позицию. Стимул для ее сохранения он может получить от все еще высоких ставок, а также приближения пика налоговых выплат к концу недели», — отметил Тимошенко.