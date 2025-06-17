Sky News: Стармер собирается объявить о новых санкциях против РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается объявить о новых антироссийских санкциях и надеется на поддержку партнеров в данном вопросе. Об этом сообщает Sky News.
«Как ожидается, Стармер произнесёт речь, в которой... призовёт союзников «воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления», — передает телеканал.
В маттериале указывается, что Стармер рассчитывает на поддержку партнеров, которые вслед за Великобританией тоже объявят о введении новых антироссийских санкций.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп относительно положительно отреагировал на проект введения очередных санкций против России. Глава республики отметил, что это является для него хорошей новостью.