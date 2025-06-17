В июне доллар может подешеветь до 75 рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке

17 июня 2025, 02:17

Уже к концу июня этого года американский доллар может подешеветь до 75 рублей из-за конфликта между Ираном и Израилем. Об этом пишет газета «Известия».







«Это результат роста цен на энергоресурсы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке: за последние несколько дней котировки нефти подскочили на 10%, до 70 долларов за баррель. Кроме того, рублю к концу месяца традиционно окажет поддержку налоговый период», — передает издание.