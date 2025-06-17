В июне доллар может подешеветь до 75 рублей из-за конфликта на Ближнем Востоке
Уже к концу июня этого года американский доллар может подешеветь до 75 рублей из-за конфликта между Ираном и Израилем. Об этом пишет газета «Известия».
«Это результат роста цен на энергоресурсы из-за нового витка конфликта на Ближнем Востоке: за последние несколько дней котировки нефти подскочили на 10%, до 70 долларов за баррель. Кроме того, рублю к концу месяца традиционно окажет поддержку налоговый период», — передает издание.
Также существуют и другие факторы, которые могут повлиять на укрепление национальной валюты. Доллар подешевеет на фоне рубля из-за переговоров по урегулированию конфликта на Украине, торговые войны и высокая ключевая ставка, назначенная ЦБ.
При этом к концу лета валюта вновь должна упасть до 80 рублей за доллар. К концу года тренд на ослабевание российской валюты должен продолжиться.