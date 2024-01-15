Аналитик Антонов допустил рост рубля в скором времени

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Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что при отсутствии изменений на рынке рубль может вырасти до 86 в отношении к доллару.
«Если торговый день закроется выше 87,65 рубля за доллар, то, скорее всего, от него начнётся восходящая коррекция по доллару. Всё-таки доллар дорожает и оказывает давление на рубль», — отметил в беседе с RT Антонов.
Он добавил, что при таких условиях евро опустится до 94 рублей, а юань будет на уровне 12.
В пятницу, 12 января, курс евро опустился ниже 97 рублей впервые за прошедший месяц.
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Курс евро впервые за прошедший месяц опустился ниже 97 рублей
Мелисса Тимофеева