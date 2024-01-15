Reuters: Украина может заработать $300 миллиардов на репарационных облигациях

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Украина может заработать крупную сумму без продажи российских облигаций. У Киева есть возможность начать торговать репарационными облигациями, об этом пишет агентство Reuters.
По информации агентства, Киев может начать так называемые «репарационные облигации», или, иначе говоря — судебные иски, которые в будущем предъявят Москве за ущерб, нанесённый боевыми действиями во время проведения специальной военной операции. В Reuters посчитали, что таким образом Украина может заработать порядка 300 миллиардов долларов.
Отмечается, что такой способ поможет Киеву получить крупную сумму, не используя замороженные российские активы.
Однако, вероятнее всего, Москва не станет отвечать на иски и выплачивать деньги, поэтому, конфискованные активы остаются более вероятным способом, с помощью которого Украина попытается пополнить свой бюджет, подчеркнули в Reuters.
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Отмечается, что такой способ поможет Киеву получить крупную сумму, не используя замороженные российские активы.
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Евгения Парфентьева