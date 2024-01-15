Центробанки скрыли почти триллион долларов международных резервов

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В третьем квартале прошлого года мировые центробанки сократили объем своих международных валютных активов более чем на 160 миллиардов долларов, в то время как резервы с нераскрываемой валютной структурой увеличились до рекордных 920 миллиардов долларов за последние пять лет. Это следует из анализа данных Международного валютного фонда, предоставленных РИА Новости.
По данным организации, объем резервов, валютная структура которых остается тайной, увеличился на 3,7%, достигнув 920 миллиардов долларов, что является максимальным уровнем со второго квартала 2018 года. Их доля в общем объеме международных валютных активов выросла на 0,4 процентного пункта, составив 7,73%.
В целом, в июле-сентябре прошлого года международные резервы центробанков уменьшились на 1,3%, с 12,06 триллиона долларов до 11,9 триллиона долларов. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2022 года.
Заметно сократился объем резервов в китайских юанях (-4,7%, до 260,1 миллиарда долларов) и швейцарских франках (-4,5%, до 20,3 миллиарда долларов). Однако международные активы в нерезервных валютах выросли как в абсолютном, так и в долевом выражении, достигнув рекордных 426,6 миллиарда долларов, что является максимальным показателем за все время. Доля этих активов в общем объеме также увеличилась на 0,27 процентного пункта, составив 3,89%.
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В целом, в июле-сентябре прошлого года международные резервы центробанков уменьшились на 1,3%, с 12,06 триллиона долларов до 11,9 триллиона долларов. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2022 года.
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Артем Кузьмин