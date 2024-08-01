Аналитик Антонов назвал главный фактор влияния на цену золота

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk
Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота.
Также на цену влияет и такой фактор, как активная покупка драгметалла ЦБ различных стран, утверждает эксперт.
В то же время стало известно о новом подорожании газа и топливного бензина в Крыму. Как пишут argumenti.ru, например, бензин марки А-95 «Ультра» подскочил в цене на 50 копеек, а АИ-95 прибавил в стоимости 40 копеек. До этого цены поднимались три дня назад.
Ранее сообщалось, что цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2 500 долларов за тройскую унцию.
Читайте также:
Золото впервые превысило 2 500 долларов за унцию после сохранения ставки ФРС США
В России продлили IT-ипотеку до 2030 года
Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ
«С одной стороны, большинство экспертов прогнозируют дальнейший рост цен на золото во второй половине 2024 года. С другой стороны, цены уже находятся на исторических максимумах. Я бы рекомендовал рассмотреть золото как часть диверсифицированного инвестиционного портфеля, но не вкладывать в него все средства», — добавил в беседе с RT Антонов.
В то же время стало известно о новом подорожании газа и топливного бензина в Крыму. Как пишут argumenti.ru, например, бензин марки А-95 «Ультра» подскочил в цене на 50 копеек, а АИ-95 прибавил в стоимости 40 копеек. До этого цены поднимались три дня назад.
Ранее сообщалось, что цена на золото в четверг утром впервые превысила отметку в 2 500 долларов за тройскую унцию.
Читайте также:
Золото впервые превысило 2 500 долларов за унцию после сохранения ставки ФРС США
В России продлили IT-ипотеку до 2030 года
Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ
Мелисса Тимофеева