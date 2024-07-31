В России продлили IT-ипотеку до 2030 года

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Правительство России продлило IT-ипотеку до 2030 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что в августе вступят в силу новые изменения: максимальная ставка составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита по льготным условиям – девять миллионов рублей.
Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что приобрести жильё по льготной ипотеке до 2030 года смогут не менее 82 тысяч специалистов сферы.
Он подчеркнул, что российская цифровая индустрия развивается высокими темпами, поэтому важно, чтобы развитие происходило по всей стране равномерно. В связи с этим важно сохранить кадровый IT-потенциал регионов России за счёт продления льготной ипотеки.
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Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что приобрести жильё по льготной ипотеке до 2030 года смогут не менее 82 тысяч специалистов сферы.
Он подчеркнул, что российская цифровая индустрия развивается высокими темпами, поэтому важно, чтобы развитие происходило по всей стране равномерно. В связи с этим важно сохранить кадровый IT-потенциал регионов России за счёт продления льготной ипотеки.
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Анастасия Чинкова