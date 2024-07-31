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В России продлили IT-ипотеку до 2030 года

31 июля 2024, 16:03
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Правительство России продлило IT-ипотеку до 2030 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Отмечается, что в августе вступят в силу новые изменения: максимальная ставка составит 6% годовых, а максимальная сумма кредита по льготным условиям – девять миллионов рублей.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что приобрести жильё по льготной ипотеке до 2030 года смогут не менее 82 тысяч специалистов сферы.



Он подчеркнул, что российская цифровая индустрия развивается высокими темпами, поэтому важно, чтобы развитие происходило по всей стране равномерно. В связи с этим важно сохранить кадровый IT-потенциал регионов России за счёт продления льготной ипотеки.

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#правительство
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#льготная ипотека
#it
#россия
Производство автотранспортных средств за год выросло в Подмосковье на четверть
31 июля 2024, 15:35

Фото: iStock / microolga

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Подмосковье в первом полугодии текущего года увеличилось примерно на четверть по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«С января по июнь 2024-го в Московской области рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия рост в сегменте кузовов, производство прицепов и полуприцепов составил 34,3%. На 16,7% увеличилось производство автотранспортных средств», – отметила Зиновьева.
В подмосковном Мининвесте добавили, что больше о промышленности региона можно узнать в телеграм-канале ведомства, а о мерах поддержки бизнеса региона – на Инвестпортале Московской области.

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#автомобили
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В Германии потребовали прекратить экономическую войну с Россией
Депутат бундестага Дагделен призвала закончить экономическую войну с Россией
31 июля 2024, 13:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германии следует прекратить экономическую войну с Россией. Такое заявление сделала депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети Х.
В феврале 2022 года министр иностранных дел страны Анналена Бербок заявляла, что в третьем квартале года Россия «точно потерпит крах» из-за введённых против неё санкций.

Дагделен напомнила о словах политика и заявила, что ВВП Германии заметно сокращается, в том числе и из-за введённых антироссийских санкций. В связи с этим она задалась вопросом, когда же закончится эта саморазрушительная экономическая война.

Ранее, 27 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что России удалось адаптироваться к санкциям и показать экономическую и общественную гибкость.

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Набиуллина: ЦБ приведет Россию к низкой инфляции сквозь экономическую бурю
31 июля 2024, 02:51

Фото: сайт Центробанка РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бурей в незнакомом океане, но заверила, что ЦБ крепко держит штурвал и приведет Россию к низкой инфляции. Об этом она сообщила во время выступления в Совете Федерации.
«Наш корабль действительно вступил в очень бурные и незнакомые воды, но океан остался океаном, штурвал в наших руках, и нам нужно твердо прокладывать путь к цели. Да, период снижения инфляции, который в спокойные времена занимает год-полтора, теперь потребует больше времени, но к цели мы обязательно придем», — выступила глава Банка России.
Она также добавила, что лучшее, что сейчас может сделать ЦБ для роста экономики и защиты доходов россиян — это сдерживать инфляцию. По ее словам, это не просто конъюнктурная задача, а миссия.

Набиуллина напомнила, что Центробанк уже однажды смог уменьшить инфляцию до 4% и держать ее в этих пределах на протяжении трех лет — с 2017 по 2020 год, что способствовало развитию долгосрочного кредитования, снижению ставок в банках и спокойствию населения за цены.
«Да, это были более или менее спокойные годы, и классический, применяемый в очень многих странах механизм снижения инфляции в нашей стране прекрасно сработал», — пояснила глава Центробанка.
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#цб
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В Подмосковье отметили значительный рост производства одежды и текстиля
30 июля 2024, 22:19

Фото: iStock / Vladimir Dyavhkov

В Московской области за шесть месяцев текущего года производство одежды выросло в годовом исчислении на 16,3%, а выпуск текстильных изделий – на 25,4%.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Объём производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза – на 49,8%. Выпуск прочих текстильных изделий вырос в годовом исчислении без малого на треть, прибавив 27,9%», – отметила Зиновьева.
Нарастили объёмы производства по сравнению с прошлогодними показателями и предприятия по выпуску одежды. Без учёта одежды из меха производство выросло почти на 22%. На 10% в годовом исчислении увеличилось производство вязаных и трикотажных изделий и одежды.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#производство
#мининвест мо
#московская область
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В Московской области выплатили задолженность по зарплате на 57 млн рублей
30 июля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные организации выплатили сотрудникам в первом полугодии текущего года задолженность по заработной плате более чем на 57 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона. Там уточнили, что права на оплату труда восстановили для примерно 1 тысячи работников.
«В первом полугодии полностью погасили задолженность по зарплате в городских округах Мытищи, Серпухов, Ступино, Дубна, Сергиев Посад, Истра, Балашиха, Клин, Пушкино и Коломна. Права работников, выплата задолженности по зарплате и многие другие вопросы каждый месяц рассматривают на совещаниях Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в Государственную инспекцию труда по Московской области. Можно обратиться по телефону горячей линии 8 (991) 104-92-36.

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#подмосковье
#московская область
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Набиуллина заявила о неизбежном снижении ставок по ипотеке
Набиуллина: ставки по ипотеке снизятся по мере замедления инфляции
30 июля 2024, 13:42

Фото: сайт Кремля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по кредитам на приобретение жилья начнут уменьшаться по мере замедления инфляции и снижения ключевой ставки, передает ТАСС.
Набиуллина отметила, что снижение ипотечных ставок — это одна из главных целей проводимой регулятором политики. По словам председателя Центробанка, по мере затухания нынешнего всплеска инфляции ставки по жилищным кредитам неизбежно пойдут вниз.

Набиуллина добавила, что в период до начала пандемии ставки по ипотеке стабильно уменьшались и составляли восемь-девять процентов без использования льготных государственных программ.

Ранее глава финансового регулятора отметила, что в 2024 году снижение ключевой ставки не планируется. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ипотека
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Стало известно, при каком доходе от вклада придется платить налог
Доходы от вкладов свыше 180 тысяч подпадут под налог из-за увеличения ставки ЦБ
30 июля 2024, 05:21

Фото: istockphoto/Madhourse

Доходы от вкладов свыше 180 тысяч рублей подпадут под налог с процентов по депозитам из-за увеличения ставки ЦБ. Об этом пишет газета «Известия». Отмечается, что платить его придется лишь небольшому числу россиян.
По данным издания, после того, как Центробанк поднял ставку с 16 до 18%, доход от вклада, с которого не нужно будет платить налог в 2024 году, составит 180 тысяч рублей. Согласно оценкам, он затронет лишь небольшое число вкладчиков, так как депозиты суммой более 1 миллиона рублей имеют только 3,6% клиентов.

В газете также пояснили, что власти РФ рассчитывают за 3 года получить порядка 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%, а изменения, вносимые в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.

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Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ
Экономист Лежава: ЦБ пытается притормозить рост цен
29 июля 2024, 17:38

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Экономист, финансовый аналитик Александр Лежава высказал мнение о том, что первое в этом году повышение ключевой ставки Центробанка вызвано стремлением регулятора остановить рост цен.
«На самом деле, инфляция разгоняется не от того, повышают они ставку или понижают, а от того, какое количество рублей выпускает Банк России. То, что на этот раз они повысили ставку, говорит о том, что, скорее всего, в прошлом месяце было выпущено большое количество рублей. Они вынуждены это делать, чтобы сдерживать рост цен, чтобы эта вся напечатанная денежная масса не вылилась на рынок», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Лежава.

Он также счёл повышение ключевой ставки сейчас запоздалым. По словам эксперта, цены всё равно продолжат расти, и вызвано это не только процессами в России, н и во всем мире.

До этого экономист Елена Ведута предложила выход из ситуации, когда китайские банки отказываются принимать юани, купленные на Московской бирже, попавшей под санкции.

«Нужно узнать, как производить и как выходить на тот самый технологический суверенитет, о котором мы много говорим. Даже если это кому-то не нравится, нам всё равно придётся планировать развитие экономики и пытаться решить все проблемы путём купли-продажи, пока санкции идут», — высказала своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

Ранее Минфин и Центробанк обсуждали создание платёжной системы стран-участниц БРИКС.

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В Сергиевом Посаде на земле за 1 рубль запустят импортозамещающее производство пуль
В Сергиевом Посаде на земле за 1 рубль запустят производство пуль
29 июля 2024, 17:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиево-Посадском городском округе появится предприятие по производству пуль для пневматического оружия, которое применяют спортсмены и охотники. Производство построит компания «Пневмотех», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продукция компании на 55% закроет потребности российского рынка. Начать строительство производственно-складского комплекса инвестор планирует в этом году.
«Для реализации импортозамещающего проекта компании «Пневмотех» получил участок по региональной программе «Земля за 1 рубль» в Сергиево-Посадском городском округе. Объём инвестиций в строительство и оснащение производственного комплекса составит около 50 млн рублей. Производственные мощности предприятия позволят ежегодно производить не менее 30 млн пуль для пневматического оружия», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Это будет высокотехнологичное предприятие, на котором смогут производить до 10 тыс. пуль в час калибра от 4,5 мм до 6 мм. Продукцию будут упаковывать в металлические баночки и гофро-тару для транспортировки. Выпустить первую готовую продукцию компания планирует в январе 2027 года.

На новой площадке компания планирует создать около 20 рабочих мест.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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