Экономист Лежава назвал настоящую причину повышения ключевой ставки ЦБ

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Экономист, финансовый аналитик Александр Лежава высказал мнение о том, что первое в этом году повышение ключевой ставки Центробанка вызвано стремлением регулятора остановить рост цен.
«На самом деле, инфляция разгоняется не от того, повышают они ставку или понижают, а от того, какое количество рублей выпускает Банк России. То, что на этот раз они повысили ставку, говорит о том, что, скорее всего, в прошлом месяце было выпущено большое количество рублей. Они вынуждены это делать, чтобы сдерживать рост цен, чтобы эта вся напечатанная денежная масса не вылилась на рынок», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Лежава.
Он также счёл повышение ключевой ставки сейчас запоздалым. По словам эксперта, цены всё равно продолжат расти, и вызвано это не только процессами в России, н и во всем мире.
До этого экономист Елена Ведута предложила выход из ситуации, когда китайские банки отказываются принимать юани, купленные на Московской бирже, попавшей под санкции.
«Нужно узнать, как производить и как выходить на тот самый технологический суверенитет, о котором мы много говорим. Даже если это кому-то не нравится, нам всё равно придётся планировать развитие экономики и пытаться решить все проблемы путём купли-продажи, пока санкции идут», — высказала своё мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.
Ранее Минфин и Центробанк обсуждали создание платёжной системы стран-участниц БРИКС.
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