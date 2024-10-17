Аналитик Антонов объяснил плюсы единого QR-кода для оплаты

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что введение в России единого QR-кода для оплаты товаров и услуг значительно упростить денежные операции для граждан.
Он добавил, что сегодня существуют много систем быстрых платежей, что может вызвать у людей некоторую путаницу.
А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал «охлаждение» рынка розничного кредитования в четвёртом квартале года.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что вероятность повышения ключевой ставки до 25% составляет примерно 15%.
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«Потребители смогут заранее выбрать в своем банковском приложении счёт, с которого будут списываться средства при оплате по единому QR-коду. За счёт этого предполагается обеспечить большее удобство и прозрачность для покупателей, которые не будут путаться в выборе способа оплаты», — пояснил в беседе с «Известиями» Антонов.
А заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал «охлаждение» рынка розничного кредитования в четвёртом квартале года.
«На рынке продолжается сокращение объёмов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для «кредитной зимы». Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года», – приводит «Сiбдепо» разъяснение Горшкова.
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявлял, что вероятность повышения ключевой ставки до 25% составляет примерно 15%.
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Мелисса Тимофеева