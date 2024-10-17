В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян

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Дешевого труда в России не будет, а зарплаты продолжат расти. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках своего выступления на форуме «Производительность 360».
«Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров. Это не дефицит кадров, это дефицит управленческих компетенций менеджеров управленческих компаний. Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин.
Он подчеркнул, что в РФ важно развивать культуру бережливого производства, которая за последние годы появилась в нескольких компаниях. В настоящее время, по словам Орешкина, уже многие предприятия идут по заданному пути. То есть люди уже понимают, что значит бережливое производство, это стало модным и постепенно входит в массы, заключил замглавы администрации президента.
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