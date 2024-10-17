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МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей

ГД одобрила в первом чтении повышение МРОТ в России с 2025 года до 22 440 рублей
17 октября 2024, 16:41
Фото: istock/Vershinin

Фото: istock/Vershinin

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в России с 2025 года. Согласно документу, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей. Об этом сообщает ГД 17 октября. С инициативой о повышении МРОТ выступило Правительство РФ.
«С 1 января 2025 года МРОТ увеличится на 17% и достигнет 22 440 рублей. Это изменение коснется примерно 4,2 миллиона работающих граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что ежегодное повышение МРОТ — это одна из национальных целей, обозначенных президентом. К 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей.



Пояснительная записка указывает, что соотношение МРОТ с медианной зарплатой увеличится до 48%. Медианная зарплата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.

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«Яндекс Маркет» лишает работы водителей-дальнобойщиков
«Яндекс Маркет» приступил к тестированию беспилотных грузоперевозок
17 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Bojan Pesic

Компания «Яндекс Маркет» опробует доставку товаров с помощью беспилотных грузоперевозок. Тестирование запущено на трассе М-4 «Дон».
Поначалу беспилотные грузовики будут доставлять заказы по этой автостраде из Москвы в Тулу, причём только в дневное время, сообщается в пресс-релизе компании. Однако до конца года планируется запустить и ночные рейсы уже в оба направления.

Сейчас испытания на трассе проводятся как в автономном, так и в ручном режиме, когда за рулём грузовика сидит водитель. Это необходимо для того, чтобы нейросеть могла обучаться. В дальнейшем она сама сможет планировать траекторию движения грузового автомобиля.

Как отмечают в сервисе, на первом этапе важны сбор, накопление и систематизация данных, чтобы затем запустить уже полностью автономные грузовые перевозки, без водителя-испытателя в салоне.

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В администрации президента РФ заявили об изменении зарплат россиян
Орешкин: зарплаты в России продолжат расти, а дешевого труда больше не будет
17 октября 2024, 12:55

Фото: iStock/Diy13

Дешевого труда в России не будет, а зарплаты продолжат расти. Такое заявление сделал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках своего выступления на форуме «Производительность 360».
«Что касается будущего, сейчас идет речь про дефицит кадров. Это не дефицит кадров, это дефицит управленческих компетенций менеджеров управленческих компаний. Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и зарплаты будут продолжать расти дальше», — заявил Орешкин.

Он подчеркнул, что в РФ важно развивать культуру бережливого производства, которая за последние годы появилась в нескольких компаниях. В настоящее время, по словам Орешкина, уже многие предприятия идут по заданному пути. То есть люди уже понимают, что значит бережливое производство, это стало модным и постепенно входит в массы, заключил замглавы администрации президента.

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Положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» проверят в России
КС проверит положения Налогового кодекса о «наказании за неудачу» в России
17 октября 2024, 11:26

Фото: istock/CHARTCHAI KANTHATHAN

Конституционный суд рассмотрит вопрос о соответствии Налогового кодекса основному закону в части учета расходов для налогообложения. Нижестоящие судебные органы уже назвали эти правила дискриминационными и «наказывающими за неудачу».
Запрос на проверку поступил от Арбитражного суда Москвы после разбирательства между компанией «Газпромнефть-Московский НПЗ» и межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2, сообщает РБК.

Столичный арбитраж обратил внимание на то, что запрет на учет стоимости незавершенных объектов в налоговых расходах может нарушить права собственности и ограничить экономическую активность налогоплательщиков. Это, в свою очередь, может снизить инвестиционную привлекательность проектов с высоким риском, так как вложения в них могут оказаться невыгодными с точки зрения налогообложения.

Спор между «Газпромнефть-МНПЗ» и налоговиками длится с 2020 года. ФНС доначислила компании 158,9 миллиона рублей налога на прибыль за 2016 год, включая штрафы и пени. Налоговая служба посчитала, что расходы на списанные активы, такие как установка «Флексикокинг», не должны учитываться в налоговой базе. Эти расходы связаны с первоначальной стоимостью незавершенных объектов, которые не относятся к основным средствам.

ФНС ссылается на статью 265 Налогового кодекса, которая разрешает учитывать внереализационные расходы только при ликвидации объектов, а не при их строительстве. Кроме того, согласно статье 256, незавершенные объекты не подлежат амортизации, что делает невозможным уменьшение налоговой базы за счет их стоимости.

В прошлом году Минфин отклонил предложение о включении таких расходов в список налоговых вычетов.

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#государство
#рф
#экономика
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Wildberries расторг договоры подряда с компанией Бакальчука «ВБ Девелопмент»
17 октября 2024, 09:04

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Онлайн-ретейлер Wildberries расторг все договоры на строительство объектов с принадлежащей Владиславу Бакальчуку компанией «ВБ Девелопмент». Эта фирма строила для маркет-плейса складские помещения, в том числе на месте сгоревшего комплекса в Шушарах.
Об этом сообщили изданию «Коммерсант» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Там уточнили, что на сегодняшний день объединённая компания ведёт строительство на 30 площадках по всей стране. С фирмой «ВБ Девелопмент» были заключены договоры на выполнение функций технического заказчика строительства на объектах.

Wildberries расторгла данные договоры из-за постоянного нарушения сроков, а затем и полного безосновательного приостановления строительных работ в одностороннем порядке компанией «ВБ Девелопмент». Для того, чтобы продолжать строительство, маркет-плейс заключил договоры с новым техническим заказчиком. В онлайн-ретейлере также подчеркнули, что компания Бакальчука не имеет никаких прав на земельные участки, где ведётся строительство, и на сами объекты.

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#wildberries
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Япония почти в два раза увеличила экспорт в Россию в сентябре
17 октября 2024, 06:47

Фото: istock/blew_i

В сентябре 2024 года Япония увеличила объем экспорта в Россию на 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство финансов страны.
Экспорт в Россию составил 33,3 миллиарда иен (223,6 миллиона долларов), тогда как импорт из России вырос лишь на 2,8% и достиг 65,3 миллиарда иен (438,5 миллиона долларов). Япония продолжает развивать экономические отношения с Россией, несмотря на сложную международную обстановку и санкции.

Ранее сообщалось, что процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершён, жители страны имеют полный доступ к отечественной продукции. Об этом сообщила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах.

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В РФ дорожают товары первой необходимости: почему государство не вводит потолок цен
17 октября 2024, 05:22

Фото: istock/OlenaMykhaylova

В России продолжается рост цен на товары первой необходимости, включая сливочное масло, куриные яйца, макароны и творог.
​По данным Росстата, с 8 по 14 октября наблюдалось повышение стоимости на многие продукты, что вызывает обеспокоенность у населения. Однако Министерство сельского хозяйства заявляет, что не планирует вводить государственное регулирование цен, в том числе на сливочное масло.

Цены на молочную продукцию, в частности на сливочное масло ( 1,4%), растут из-за увеличения себестоимости производства, что связано с подорожанием сырья, упаковки и логистики. К тому же, значительные наценки со стороны торговых сетей, достигающие 70%, усиливают проблему. Представители молочной отрасли отмечают также дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что введение потолка на цены не является эффективной мерой. Вместо этого необходимо увеличить объемы производства молока, в том числе с повышенной жирностью. Министерство также намерено увеличить импорт сливочного масла из дружественных стран для стабилизации ситуации.

Некоторые эксперты, такие как председатель Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, считают, что госрегулирование цен нарушит рыночные механизмы и может привести к росту цен на другие товары.

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#продукты
#товары
#масло
#цены
#эксперты
#рост
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#дефицит
#импорт
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В Минсельхозе прокомментировали рост цен на сливочное масло в России
Министр Лут: Минсельхоз не планирует регулировать цены на сливочное масло в России
16 октября 2024, 22:13

Фото: istock/FabrikaCr

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что государство не планирует вмешиваться в ценообразование на сливочное масло. Она подчеркнула это на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Лут пояснила, что госрегулирование не нужно, так как есть планы по увеличению производства в молочной отрасли.
«Мы не будем вводить госрегулирование. Наша задача — увеличить производство молока с высоким содержанием жира», — цитирует министра ТАСС.

По словам министра, в 2024 году ожидается, что производство молока достигнет чуть более 34 млн тонн.

В Минсельхозе также сообщили, что работают над увеличением импорта сливочного масла из дружественных стран. По оценке ведомства, это поможет удовлетворить спрос на внутреннем рынке и снизить цены.

Ранее Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз», отметил, что торговые сети в России устанавливают на сливочное масло наценку в 70%. Он также указал, что рост цен связан с увеличением себестоимости производства, стоимости импортного сырья, упаковки и логистики.

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#производство
#масло
#цены
#рост
#спрос
#продукты
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«Руспродсоюз» рассказал о наценке на сливочное масло в более 70%
16 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Повышение цен на сливочное масло в России произошло в связи с ростом себестоимости производства, цен на импортное сырьё, упаковку и логистику, а также из-за наценки торговых сетей, которая составляет более 70%. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что выросла себестоимость производства, в том числе за счёт увеличения затрат на покупку сырого молока и молочных жиров. Также в составе производимого в России сливочного масла присутствуют импортные жиры.

Ещё в августе этого года сырьё показало рост на 10-20% с начала года, логистика подорожала на 30-35%, а упаковка – на 10-15%.

Кроме того, на цены готового продукта влияют ключевая ставка, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования на предприятиях.

Также Леонов призвал не забывать о наценке торговых сетей, которая в среднем превышает 70%.

В настоящее время в России средняя розничная цена на сливочное масло составляет 1040,7 рублей за килограмм, что на 20,4% больше, чем в январе. При этом средняя оптовая цена составляет 606,4 рублей за килограмм.

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#россия
#продукты
#цены
#масло
#дефицит
#ключевая ставка
#производство
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Раскрыты катастрофические последствия для Европы в случае отказа от газа РФ
Экономист Беляев предрёк Европе взлёт цен на газ после отказа от поставок из РФ
16 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/pandemin

Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в случае отказа Европы от российского газа цены на ресурс в европейском регионе взлетят в разы.
«Европа может обойтись без нашего газа, но здесь вопрос в цене. У них будет рост внутренних цен. Сейчас время для Европы тоже не самое лучшее, так как им нужно решать миграционные проблемы. Кроме того, она повесила на себя бремя так называемой помощи Украине», — отметил в беседе с NEWS.ru Беляев.

При этом. По его мнению, стоимость топлива не снизится даже в случае, если Европа найдёт себе других поставщиков.

Ранее Михаил Беляев отметил, что отказ Европы от российского газа не будет критичным для России, поскольку у нас есть и другие покупатели.

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#рост
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#рф
#северные потоки
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