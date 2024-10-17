МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей

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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в России с 2025 года. Согласно документу, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей. Об этом сообщает ГД 17 октября. С инициативой о повышении МРОТ выступило Правительство РФ.
«С 1 января 2025 года МРОТ увеличится на 17% и достигнет 22 440 рублей. Это изменение коснется примерно 4,2 миллиона работающих граждан», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что ежегодное повышение МРОТ — это одна из национальных целей, обозначенных президентом. К 2030 году МРОТ в России должен вырасти до 35 тысяч рублей.
Пояснительная записка указывает, что соотношение МРОТ с медианной зарплатой увеличится до 48%. Медианная зарплата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 рубль.
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Лия Мурадьян