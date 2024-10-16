Озвучена вероятность повышения ключевой ставки до 25%

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что вероятность повышения ключевой ставки до 25% составляет примерно 15%.
«К реализации этого сценария может привести отсутствие замедления инфляции в ближайшие кварталы или даже ускорение инфляции. Это может произойти, например, из-за ухудшения внешних условий. Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы в сценарии «Рисковый» указывал, что средняя ключевая ставка в 2025 году может составить 20-22%», — прояснил в беседе с Газета.ру Васильев.
Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в Центробанке не исключили нового повышения ключевой ставки.
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Мелисса Тимофеева