Торги на фондовом рынке Московской биржи остановлены без объяснения причин

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Сегодня, 13 февраля в 13:58 были приостановлены торги на фондовом рынке Московской биржи (МОЕХ). В сообщении представителей площадки указано, что об их возобновлении будет сообщено дополнительно.
Накануне представители торговой площадки предупреждали, что 13 и 14 февраля будут проводиться технические работы по обновлению системы на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынка, из-за чего может быть затруднён доступ к некоторым сервисам. Связана ли именно с этим приостановка операций на фондовом рынке, не сообщается.
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Александр Бойцов