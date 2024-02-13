Аналитик Васильев спрогнозировал курс евро до 100 рублей в марте

Фото: istockphoto.com/Valeriya
Главный аналитик банка Михаил Васильев отметил, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей.
«Основными валютами в России сейчас являются в большей степени юань, и в меньшей степени – доллар. Поэтому курс евро к рублю во многом определяется через пару юань-рубль, и курс евро к доллару и юаню на глобальном рынке», — объяснил в беседе с Газета.ру Васильев.
Он напомнил о стагнации европейской экономики, из-за чего темпы её роста колеблются около нуля.
Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что в начале марта рубль ждут сильные колебания.
Читайте также:
Стоимость биткоина достигла максимума за два с половиной года
Экономист Перепелица предрёк рублю сильные колебания
«Глупый шаг»: Маск прокомментировал превращение доллара в оружие
Мелисса Тимофеева