Аналитик Антонов спрогнозировал замедление инфляции в России

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Финансовый аналитик Владислав Антонов допустил замедление годовой инфляции в России в марте до 7,3%.
«Недельная инфляция — это не долгосрочный тренд. Замедление в феврале помесячной инфляции с низкими темпами недельной инфляции в начале марта может говорить о том, что в течение марта, темпы роста цен могут замедлиться. Темпы роста плодоовощной инфляции в феврале заметно сократились в годовом и помесячном выражении», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Антонов.
Он напомнил, что обычно январь и февраль считаются наиболее инфляционными месяцами в году.
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