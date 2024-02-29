Путин поручил запустить новый инструмент – «сберегательный капитал»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин призвал запустить «сберегательный капитал». Об этом он заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По его словам, это позволит россиянам размещать средства на длительный срок, а банки при этом будут предлагать более выгодный процентный доход.
Страховать средства будут на суммы до 2,8 миллионов рублей.
Напомним, что инфляция в России замедлится в первом квартале 2024 года, такие прогнозы предоставил Центробанк. По подсчетам финансового регулятора, в квартальном выражении инфляция составит 5,7%, а в годовом – 7,6%. В сообщении Центробанка также говорится, что денежная политика направлена на снижение показателя до 4%.
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Страховать средства будут на суммы до 2,8 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова