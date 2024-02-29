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Путин поручил запустить новый инструмент – «сберегательный капитал»

29 февраля 2024, 13:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал запустить «сберегательный капитал». Об этом он заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По его словам, это позволит россиянам размещать средства на длительный срок, а банки при этом будут предлагать более выгодный процентный доход.

Страховать средства будут на суммы до 2,8 миллионов рублей.


Напомним, что инфляция в России замедлится в первом квартале 2024 года, такие прогнозы предоставил Центробанк. По подсчетам финансового регулятора, в квартальном выражении инфляция составит 5,7%, а в годовом – 7,6%. В сообщении Центробанка также говорится, что денежная политика направлена на снижение показателя до 4%.

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В Аргентине планируют провести саммит в поддержку Украины
FT: Президент Аргентины Милей планирует провести саммит в поддержку Украины
29 февраля 2024, 13:58

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести саммит в поддержку Украины, в интервью для Financial Times.
«Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины позднее в этом году», — цитирует издание аргентинского лидера.

В FT отметили, что позиция Милея отличается от лидеров соседствующих Аргентине стран. Он отдаёт очевидное предпочтение странам, которые, как он сам заявляет, «защищают свободу». К таким государствам Милей причисляет Соединённые Штаты, Украину и Израиль.

Напомним, вчера российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов выразил разочарование в связи с заявлением, которое Аргентина выпустила ко второй годовщине старта спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аргентина
#украина
#саммит
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В России расширят программы социальной газификации по поручению Путина
29 февраля 2024, 13:55

Фото: iStock/Chepko

В России необходимо расширить программы социальной газификации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что граждане страны смогут получить современное, экологически чистое газовое оборудование благодаря государственным субсидиям. Это оборудование российского производства, добавил Путин.

Также президент подчеркнул, что в настоящее время многие россияне до сих пор покупают уголь, поэтому важно оперативно решить эту проблему.

В первую очередь поддержку получат наиболее нуждающиеся семьи.

На реализацию данной программы из государственного бюджета выделено около 32 миллиардов рублей, подчеркнул Путин.

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#владимир путин
#россия
#газ
#россияне
#программа
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В России запустят программу «Земский работник культуры»
Путин: к 2025 году в РФ запустят программу «Земский работник культуры»
29 февраля 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил о запуске с 2025 года программы «Земский работник культуры». Об этом глава государства сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
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Напомним, прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.

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#культура
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Путин объявил о списании части долгов российских регионов
Две трети долгов регионов по бюджетным кредитам будут списаны, заявил Путин
29 февраля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Две трети задолженностей российских регионов по бюджетным кредитам будет списано. Об этом в ходе обращения к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства призвал снизить долговую нагрузку субъектов России. Для этого можно списать две трети задолженностей регионов.

Реализация этого предложения позволит сохранить около 200 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2028 годы.

Также Путин отметил, что в настоящее время в России есть десять регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Для них реализуются отдельные экономические программы. К 2030 году все российские регионы должны достичь высокого уровня бюджетной обеспеченности, стать более экономически достаточными.

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#россия
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#долги
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Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за достигнутые результаты
Путин: Россия стала мировым лидером по производству пшеницы
29 февраля 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

В России активно развивается сельское хозяйство. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По словам президента, Россия стала мировым лидером по производству пшеницы. Планируется продолжить развитие этой отрасли, чтобы сохранять достигнутые результаты.

Путин подчеркнул, что правительство продолжит развивать эту отрасль, особое внимание уделяя прибрежным регионам.

Также президент выразил благодарность работникам сельского хозяйства за то, что их старания позволили достичь таких высоких и очень важных для страны результатов.

Экономическая ситуация в стране стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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#владимир путин
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Путин предупредил о возможном применении ядерного оружия
Путин: действия Запада грозит ядерным конфликтом и гибелью цивилизации
29 февраля 2024, 13:25

Фото: сайт Кремля

Все действия стран Запада, предпринимаемые против России, грозят конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит гибелью цивилизации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным конфликтом с применением ядерного оружия», — предупредил глава российского государства.

В частности, он напомнил о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны Запада могут отправить свои войска на Украину.

Путин также отметил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Он рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы. Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.

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Путин рассказал о планах развития отечественных производств
29 февраля 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

К 2025 году импорт продукции в Россию должен выйти на уровень в 17% ВВП. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По словам главы государства, в прошлом году импорт товаров в Россию составил 19% ВВП. В следующем году планируется выйти на новый уровень в 17%. Для того, чтобы добиться таких результатов необходимо наладить отечественное производство лекарств, станков, прочей продукции.

Также важно модернизировать российские производства, активно внедрять в них робототехнику, подчеркнул президент.

Необходимо создавать и новые производства, повышать уровень заработной платы работников.

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#владимир путин
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Путин поручил повысить зарплаты профессорам вузов
29 февраля 2024, 13:09

Фото: сайт Кремля

Необходимо повысить уровень заработной платы профессоров вузов. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
По словам Путина, в федеральном бюджете есть средства на реализацию данного поручения.

Также в ходе своего послания президент назвал критериями эффективности вузов кадровые и технологические разработки, а также создание собственных стартапов.

Ранее глава государства отдал поручение кабинету министров и Центробанку по разработке мер, направленных на экономическое развитие страны и увеличение доходов населения. Одной из основных целей на 2024 год Владимир Путин назвал снижение уровня бедности граждан.

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#поручение
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«Зависимая угасающая умирающая»: Запад просчитался в своих планах относительно России
Путин: Запад просчитался с желанием принести разлад и ослабить изнутри РФ
29 февраля 2024, 13:08

Фото: сайт Кремля

Запад хотел увидеть Россию угасающей и вымирающей, но их план провалился. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Запад с его колониальными повадками и привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие России. Им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство вместо нашей страны», — заявил президент.
При этом Путин напомнил, что Россия готова диалогу с США по вопросам стратегической стабильности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.

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