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ЦБ сообщил, когда россиянам ждать пика инфляции

ЦБ: возможный максимум инфляции может случиться во втором квартале 2024-го
14 марта 2024, 09:31
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Максимум годовой инфляции может произойти во втором квартале текущего года, сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время инфляционный рост в России замедлился, однако целевые показатели финансового регулятора остаются повышенными.

Представитель ЦБ заявил, что предпринимаемые банком меры должны стабилизировать показатели инфляции в стране.


Рассуждая о том, когда инфляция достигнет максимального показателя, Ганган заявил, что к концу года показатель роста может быть значительно выше, нежели был в прошлом году.

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Focus: Нерешительность Запада привела к укреплению экономики России
14 марта 2024, 06:07

Фото: iStock/ Egor Maltsev

Антироссийские санкции оказались провальными, а финансовые элиты на Западе ожидают поражения Украины, чтобы возобновить торговые связи с Россией, написал журналист Габор Штайнгарт в материале для журнала Focus.
По словам Штайнгарта, все указывает на то, что Запад воспринимает российско-украинский конфликт как проигранный и попытается достичь договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналист отметил материальное истощение украинской стороны, внутренние противоречия в западных политических кругах, что блокирует дальнейшие поставки вооружений Украине, а также стремление иностранного бизнеса вернуться на российский рынок.


«Путин может быть доволен ходом истории после начала этого конфликта. У него появились новые партнеры, новые покупатели сырья и новые территории. Он вхож во все кабинеты стран «Большой двадцатки», где его с благодарностью приветствуют за столом переговоров. А важнейшим союзником оказался нерешительный Запад, чья риторика никогда не сходится с реальностью», — заключил автор статьи.

В западных странах все чаще звучит мнение, что антироссийские санкции неэффективны.

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Сбер отдаст ИИ до 70% решений по кредитам для юрлиц
14 марта 2024, 05:11

Фото: iStock/ demaerre

Около 70% кредитных решений в отношении юридических лиц в Сбере будет приниматься при помощи искусственного интеллекта (ИИ), заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Его слова передает ТАСС.
Ведяхин рассказал, что уже 100% кредитных решений по физическим лицам принимается с помощью искусственного интеллекта. По юридическим лицам, прогнозирует он, до конца 2024 года порядка 70% решений по кредитам будет приниматься тоже с использованием технологий ИИ — и по количеству, и по объему.

Сбербанк внедрил в работу более 200 моделей искусственного интеллекта, которые помогают сотрудникам составлять портрет клиента, вести планирование, контроль и учет и принимать решения по урегулированию задолженности.

Ранее стало известно, что «Сбер» приступил к поиску специалистов для работы над искусственным интеллектом (ИИ), который будет управлять человекоподобными роботами.

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Акции владельца Zara достигли рекордного уровня
14 марта 2024, 03:34

Фото, iStock/ JJFarquitectos

Акции испанской холдинговой компании Inditex 13 марта выросли в цене на 6% и достигли рекордной для них отметки в €43,4. Холдингу принадлежат такие марки одежды как Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho.
Показатели резко подскочили после публикации годовой отчетности Inditex, в которой она сообщила о росте чистой прибыли на 30,3%, до €5,4 млрд, что стало рекордом для компании. Продажи Inditex выросли на 10,4% — до €35,9 млрд.

Эксперты объясняют успехи компании хорошими продажами весенне-летней коллекции, особенно в сравнении со слабыми сезонными продажами новых коллекций H&M, а также благодаря удачной ценовой политике.

Inditex, у которой в начале 2022 года насчитывалось в России более 500 магазинов, после начала СВО объявила о временном прекращении их работы. В октябре того же года компания достигла соглашения о продаже российского бизнеса группе Daher.

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Adidas закрыл год с чистым убытком впервые за 32 года
14 марта 2024, 02:53

Фото: iStock/ Adidas

Производитель спортивных товаров Adidas по итогам 2023 года понес чистые убытки, что произошло впервые с 1992 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании за минувший год.
Так, чистый убыток по итогам года составил €14 млн, финансовые потери от продолжающихся операций достигли €58 млн. По итогам же 2022 года в Adidas объявили о чистой прибыли в размере €638 млн.

Основной причиной резкого падения показателей стал разрыв в 2022 году сотрудничества между Adidas и брендом Yeezy американского артиста Канье Уэста. Такое решение было принято из-за скандального поведения музыканта. По оценкам компании, оставшиеся запасы товаров бренда продаются «по себестоимости».

В 2024 году Adidas намерен выйти на уровень в €500 млн по операционной прибыли. Совет директоров германской компании не собирается снижать выплаты дивидендов, несмотря на убытки, а сохранит ее на уровне 70 евроцентов за акцию.

О приостановке деятельности в России Adidas сообщил в марте 2022 года. В том же месяце в стране закрылись розничные магазины сети.

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Россияне доплачивают до 840 тыс. рублей утильсбора за машины
14 марта 2024, 02:13

Фото: iStock/ Fahroni

Федеральная таможенная служба (ФТС) потребовала от россиян доплатить утилизационный сбор на автомобили, ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, около 5-7 тысяч автовладельцев, заказавших машины через посредников, заплатили дополнительно 300-840 тыс. руб. в зависимости от модели транспорта. В Минпромторге утверждают, что эти граждане не выполнили необходимые условия для начисления льготного утильсбора, например, невовремя оформили документы или ввозили автомобиль для личного пользования, а после перепродали его. А претензии таможенников к одному из перекупщиков превысили 5,6 млн руб.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил, что союз неоднократно предупреждал о том, что такая экономия в итоге приведет к дополнительным тратам. Любые попытки обойти систему и попытаться найти лазейку, как правило, заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию, заметил Шапарин.

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Инвестиции россиян на бирже превысили 9 трлн рублей
14 марта 2024, 01:07

Фото: iStock/ Nikolay Evsyukov

Интерес россиян к фондовому рынку в 2023 году стремительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах за год увеличились на 53%, достигнув 9,2 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Обзор ключевых показателей брокеров Центробанка за минувший год.
Из вышеуказанной суммы порядка ₽8,4 трлн пришлось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. — на деньги в рублях и иностранной валюте. Рост произошел благодаря положительной переоценке и новым вложениям, уточнили в Банке России.

По данным регулятора, российские инвесторы в 2023 году принесли на фондовый рынок более 1 трлн руб. — объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц достиг 1,25 трлн руб. В 2022 году, наоборот, наблюдался нетто-отток средств с рынка в размере 757 млрд руб. Средний размер портфеля в прошедшем году вырос с 1,3 млн руб. до 1,9 млн руб.

Количество физических лиц с наличием брокерских счетов возросло на 29% — до 29,7 млн, что составило 39% экономически активного населения страны.

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Минфин предложил увеличить в 100 раз поступления в бюджет от приватизации
14 марта 2024, 00:48

Фото: iStock/ Andrii Yalanskyi

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о намерении внести правки в плановый объем поступлений в бюджет 2024 года от сделок приватизации. По рассчетам ведомства, объем должен увеличиться примерно в 100 раз — до 100 млрд руб., пишет «Интерфакс».
«Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать»,— заявил министр.

В 2023 году Росимуществом было реализовано имущество на 21 млрд руб., рассказал Силуанов. В результате работы с предприятиями, по его словам, было оптимизировано свыше 8 млрд руб. расходов.

В федеральном бюджете на 2024–2026 годы ведомство заложило сумму доходов от приватизации в размере порядка 1,2 млрд руб. ежегодно. В декабре стало известно, что Минфин внес в правительственный список примерно 30 компаний с госучастием для возможной приватизации.

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#имущество
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#минфин
#приватизация
#бюджет
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В Шаховской началось строительство комплекса по производству яиц
13 марта 2024, 15:47

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Предприятие по разведению птиц и производству яиц начали строить в деревне Пленцино городского округа Шаховская, извещение о старте работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«На участке общей площадью более семи тысяч квадратных метров появится репродуктор для разведения птицы, в том числе корпуса под инкубаторы, корпус для содержания птиц на карантине, рассчитанный на 6 тысяч особей, два корпуса для содержания птиц-производителей — на 15 тысяч голов каждый, а также склад для хранения яиц и лаборатория», — говорится в сообщении.
Кроме того, в комплексе построят собственные очистные сооружения и водозабор.

На предприятии планируется производить около 7,5 млн яиц в год. Сдать предприятие в эксплуатацию должны весной 2026 года.

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#экономика
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#главгосстройнадзор мо
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Дивиденды от деятельности госкомпаний сократились в два раза
13 марта 2024, 14:27

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

По данным Росимущества, в 2023 году государство получило от госкомпаний 339 миллиардов рублей в качестве дивидендов. Это в два раза меньше показателя 2022 года и соответствует уровню 2021 года.
В абсолютном выражении сумма дивидендов от госкомпаний, поступивших в бюджет в 2022 году, составила 753 миллиарда рублей, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе расширенной коллегии ведомства. В пятёрку самых крупных плательщиков в госбюджет вошли компании нефтегазового сектора «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также компании «РусГидро» и АЛРОСА, передаёт «РБК».

Дивиденды, полученные от Сбербанка, не учитываются, контрольный пакет его акций принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ). Отмечается, что в 2023 году ФНБ получил доход на акции Сбера в размере рекордных 282,5 миллиарда рублей. Двукратное сокращение дивидендов от госкомпаний за прошлый год объясняется тем, что в 2023 году выплачивались дивиденды за «санкционный» 2022 год.

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#сбербанк
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