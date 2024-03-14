ЦБ сообщил, когда россиянам ждать пика инфляции

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Максимум годовой инфляции может произойти во втором квартале текущего года, сообщил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, пишет ТАСС.
По его словам, в настоящее время инфляционный рост в России замедлился, однако целевые показатели финансового регулятора остаются повышенными.
Представитель ЦБ заявил, что предпринимаемые банком меры должны стабилизировать показатели инфляции в стране.
Рассуждая о том, когда инфляция достигнет максимального показателя, Ганган заявил, что к концу года показатель роста может быть значительно выше, нежели был в прошлом году.
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Анастасия Хохлова