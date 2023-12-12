Экономист Фрумина объяснила, почему нельзя верить рекламе «выгодных» вкладов

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Экономист Светлана Фрумина заявила, что банки в период нестабильности привлекают клиентов, обещая вклады с высокой доходностью. Однако не во всех случаях такой рекламе можно доверять, пишет «Прайм».
Специалист пояснила, что банкам нужны «длинные» деньги, но им трудно в течение длительного срока обеспечивать высокую доходность, так как за это время может измениться ключевая ставка. В такой ситуации клиентам предлагают повышенные ставки на определенных условиях — например, лишь для части срока или суммы вклада. Зачастую такие ставки начисляются только зарплатным клиентам или активным пользователям приложения банка, отметила Фрумина.
Она предупредила, что вклады с плавающей ставкой могут сулить определённые риски. Как правило, доходность по ним ниже, чем по вкладам с фиксированным процентом, и напрямую зависит от множества непредвиденных факторов.
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Она предупредила, что вклады с плавающей ставкой могут сулить определённые риски. Как правило, доходность по ним ниже, чем по вкладам с фиксированным процентом, и напрямую зависит от множества непредвиденных факторов.
«Поэтому к предложениям банковских продуктов с высокой переменной доходностью следует относиться с осторожностью», — резюмировала Светлана Фрумина.
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Диана Аванесян