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Экономист Фрумина объяснила, почему нельзя верить рекламе «выгодных» вкладов

12 декабря 2023, 02:19
Фото: iStock/wildpixel

Фото: iStock/wildpixel

Экономист Светлана Фрумина заявила, что банки в период нестабильности привлекают клиентов, обещая вклады с высокой доходностью. Однако не во всех случаях такой рекламе можно доверять, пишет «Прайм».
Специалист пояснила, что банкам нужны «длинные» деньги, но им трудно в течение длительного срока обеспечивать высокую доходность, так как за это время может измениться ключевая ставка. В такой ситуации клиентам предлагают повышенные ставки на определенных условиях — например, лишь для части срока или суммы вклада. Зачастую такие ставки начисляются только зарплатным клиентам или активным пользователям приложения банка, отметила Фрумина.

Она предупредила, что вклады с плавающей ставкой могут сулить определённые риски. Как правило, доходность по ним ниже, чем по вкладам с фиксированным процентом, и напрямую зависит от множества непредвиденных факторов.


«Поэтому к предложениям банковских продуктов с высокой переменной доходностью следует относиться с осторожностью», — резюмировала Светлана Фрумина.

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#банк
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#ключевая ставка
#вклады
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Эксперт Шорников: Ставки по автокредитам в России достигнут 19-23%
12 декабря 2023, 04:23

Фото: iStock/dikushin

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что в России в первые месяцы 2024 года ставки по рыночным программам автокредитования могут вырасти до 19–23%. Это связано с ожидаемым ростом ключевой ставки ЦБ, пояснил специалист в беседе с РИА Новости.
«В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23% в зависимости от сегмента рынка и условий банков», — цитирует агентство слова собеседника.

При этом возможный рост ключевой ставки сверх прогнозов аналитиков может привести к ещё большему удорожанию продукта. На фоне этого произойдёт временное охлаждение рынка, так как россияне не готовы к ставкам на уровне 25% и выше, добавил Шорников. 

Специалист предположил, что доля транспортных средств из Китая на российском рынке составит около 40%. Такой же объём займут автомобили российского производства.

«Оставшаяся доля будет заполнена все еще популярными у покупателей марками из Европы, Азии и США, официально не представленных в РФ и завезенных по параллельному импорту через третьи страны», — считает Александр Шорников.

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#автомобили
#рост
#россияне
#рф
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DPA: Две крупные немецкие компании просят компенсировать им инвестиции в Россию
12 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/andriano_cz

Siemens Mobility и Volkswagen Bank попросили правительство ФРГ о компенсации за сделанные ими инвестиции в экономику России, сообщает информационное агентство DPA. Компании аргументировали это понесёнными потерями.
Как, в частности, пояснили в Siemens Mobility, её инвестиции в Россию защищались инструментом гарантий со стороны немецкого кабмина, которая логичным образом оказалась свёрнута после начала российской спецоперации на Украине.

Siemens Mobility является железнодорожным подразделением немецкого концерна Siemens, Volkswagen Bank — дочерний банк автогиганта Volkswagen.

Ранее сообщалось, что подобную же заявку о компенсации подал немецкий энергетический концерн Wintershall Dea. Одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, которая вкладывала средства в «Северный поток», начало вывозить сотрудников из России и искать покупателей бизнеса в стране. 

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#германия
#россия
#компенсации
#компании
#бизнес
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Экономист Коныгин раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублём до конца года
Экономист Коныгин предсказал доллар по 90 рублей после повышения ключевой ставки
12 декабря 2023, 03:24

Фото: iStock/Larisa Rudenko

Экономист Сергей Коныгин заявил, что Банк России на заседании в пятницу, 15 декабря, не станет резко поднимать ставку, как это произошло в октябре. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Прайм».
Банк России 15 декабря проведёт последнее в 2023 году заседание по ключевой ставке.

«На этот раз мы ожидаем повышения до 16%», — цитирует издание слова собеседника.

Коныгин полагает, что такое решение регулятора будет связано с ускорением инфляции в стабильных компонентах по итогам прошлого месяца. По его словам, как минимум в первом полугодии 2024 года ставка останется высокой, а в будущем возможен цикл понижения до 12-13%. Из-за этого в декабре курс рубля будет держаться в районе 90-93 за доллар, заключил Сергей Коныгин.

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#банк
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#цб
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В США приняли закон о запрете импорта урана из России
12 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/vchal

В США одобрили законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из Российской Федерации.
«В поддержку закона о запрете импорта российского урана высказалось необходимое большинство конгрессменов. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года», — цитирует РИА Новости заявление палаты представителей США.

Уточняется, что право отменить запрет на импорт урана из России остаётся за американским министром энергетики. Он может воспользоваться им в том случае, если другие источники поставок урана станут недоступны или поставка топлива из РФ будет отвечать национальным интересам США.

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#ограничение
#запрет
#заявление
#импорт
#новости
#рф
#россия
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ФСБ и ФНС раскрыли схемы подпольного производства пива
12 декабря 2023, 00:42

Фото: iStock/industryview

ФНС и ФСБ две схемы теневого производства пива, по которым выпускается больше 2 млрд литров неучтенной продукции. Об этом рассказали источники РБК. По их словам, суммы неуплаченных акцизов и НДС составляют десятки миллиардов рублей.
Первая схема представляет из себя скрытое производство. Для выпуска неучтенного пива заводы и зависимые от них фирмы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства, а впоследствии всё это идет на «теневой» выпуск. При этом закупки солода, потребления воды и энергии растут, а официальная загрузка мощностей составляет в среднем от 5% до 60%. Неучтённое пиво, как правило, продают в розницу через бары.

Вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше 5 граммов на 100 мл платят пониженный акциз. Участники этой схемы не покупают сырья, тары и этикеток для лимонадов и не продают безалкогольные напитки в рознице.

И в том, и в другом случае, как объясняет источник РБК, неучтённая выручка может поступать производителям под видом займов от зависимых фирм. Такие займы не возвращаются или возвращаются не полностью.

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#фсб
#фнс
#производство
#пиво
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Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года
11 декабря 2023, 20:22

Фото: iStock/BitsAndSplits

Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы, запрет продлится до 31 мая 2024 года. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе кабмина.
«В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано», - гласит указ.

Указанные меры вступают в силу со дня подписания и продлятся до 31 мая 2024 года. Подобное решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны. Также такие меры поддержат ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на российском рынке.
При этом запрет экспорта российской пшеницы не распространяется на вывоз в рамках оказания международной гуманитарной помощи и международных межправительственных соглашений, на вывоз в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. 
 
При этом в страны, которые входят в ЕАЭС - Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан, твердую пшеницу вывозить можно при разрешении от Минсельхоза.

В конце ноября в российском правительстве обсуждалась возможность запрета на экспорт зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кукуруза и рожь. Минсельхоз провел мониторинг остатков зерна в стране. Запрет на экспорт планировалось ввести в случае снижения запасов до критического уровня в 10 миллионов тонн. Ожидается, что запасы на уровне 10 миллионов тонн смогут обеспечить потребности страны на протяжении полутора месяцев при ежегодном потреблении в 80-85 миллионов тонн.

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#импорт
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В Центробанке рассказали о способе продажи заблокированных иностранных активов
ЦБ: заблокированные иностранные активы инвесторы смогут продать нерезидентам
11 декабря 2023, 20:16

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Российские инвесторы смогут продавать заблокированные иностранные активы нерезидентам. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Банк России определил порядок действий при обмене ценными бумагами. 

Отмечается, что получение средств возможно только по тем ценным бумагам, которые учитываются в Национальном расчётном депозитарии. Подать заявку на продажу активов можно только если их сумма не превышает 100 тысяч рублей. Участие в торгах производится на добровольной основе. 

Правительственная комиссия позднее утвердит условия и правила проведения торгов и порядок расчёта стоимости бумаг.  Как только будет объявлен старт, брокеры, управляющие компании ПИФ и доверительные управляющие будут обязаны уведомить своих клиентов о начале проведения торгов. По завершении торгов деньги, полученные с продажи ценных бумаг, будут начислены на счета, которые указали инвесторы. 

В Центробанке добавили, что нерезиденты должны будут подать заявку на покупку ценных бумаг, а полученные активы зачислят на специальные транзитные счета, которые откроются по итогам торгов. Оплатить их можно средствами со счетов типа «С».

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#центробанк
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#деньги
#компании
#банк россии
#активы
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Аналитик Рясков предрёк повышение ставки ЦБ
11 декабря 2023, 17:51

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Аналитик, управляющий директор банка Николай Рясков спрогнозировал повышение ставки Центробанком до 16%.
«Несмотря на замедление темпов роста инфляции, её уровень продолжает находиться на верхней границе ожидаемого ЦБ диапазона. Уровень инфляционных ожиданий населения тоже остается высоким», — объяснил в беседе с Газета.ру Рясков.

Также причинами такой меры может стать, по мнению специалиста, активный рост корпоративного кредитования и ипотеки.

Рясков не исключил, что ключевую ставку могут поднять и в феврале следующего года. В то же время её снижение также может произойти, но только во второй половине 2024 года.

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#меры
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Число самозанятых в Московской области увеличилось до 640 тыс
11 декабря 2023, 16:35

Фото: Istockphoto / JLco - Julia Amaral

Число самозанятых в Подмосковье за год увеличилось почти на 37%. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с предыдущим годом число предпринимателей в этом статусе увеличилось на 37%», – зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что специальный налоговый режим ввели в 2019 году. За это время самозанятые региона заработали 284,5 млрд рублей
 
Как отметили в министерстве, самозанятые региона работают в различных сферах – строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты, информационных услуг.
 
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#екатерина зиновьева
#экономика
#самозанятые
#подмосковье
#московская область
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