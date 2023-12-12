Экономист Коныгин раскрыл, что будет с ключевой ставкой и рублём до конца года

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Экономист Сергей Коныгин заявил, что Банк России на заседании в пятницу, 15 декабря, не станет резко поднимать ставку, как это произошло в октябре. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Прайм».
Банк России 15 декабря проведёт последнее в 2023 году заседание по ключевой ставке.
Коныгин полагает, что такое решение регулятора будет связано с ускорением инфляции в стабильных компонентах по итогам прошлого месяца. По его словам, как минимум в первом полугодии 2024 года ставка останется высокой, а в будущем возможен цикл понижения до 12-13%. Из-за этого в декабре курс рубля будет держаться в районе 90-93 за доллар, заключил Сергей Коныгин.
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«На этот раз мы ожидаем повышения до 16%», — цитирует издание слова собеседника.
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Диана Аванесян