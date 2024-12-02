Аналитик Беляев: экономика России вползает в рецессию

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn
Экономика России вползает в рецессию, которая ожидается в 2025 году, когда ее рост составит не более 2%. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, с такими прогнозами выступают и Центробанк, и Минэкономразвития.
«Двухпроцентный рост – это рецессия. Рецессия, депрессия, застой, называйте, как хотите. Это, конечно, не кризис, но это и не развитие. Там, где экономика находится в депрессии, там не может быть стабильного, устойчивого и растущего курса национальной валюты. Он просто обречен на снижение по отношению к другим валютам», — поделился эксперт в беседе с «Татар-информ».Беляев добавил, что исходя из этого, можно предположить постепенное и долгосрочное снижение курса рубля по отношению к доллару. По его мнению, если в такой ситуации вкладываться в валюту, то это следует делать с расчетом на долгосрочную перспективу.
Ранее финансовый эксперт Алексей Кричевский заявлял, что к 2028-2030 году курс доллар будет находиться у отметки в 200 рублей. По его мнению, подобный сценарий станет реальностью при сохранении санкционного давления и зависимости страны от экспорта.
Читайте также:
Эксперт опроверг слухи о критическом подорожании кофе
Новогодний бутерброд с икрой подорожал в два раза с 2023 года
Сбербанк предупредил об очередном повышении ключевой ставки
Данил Пономарев