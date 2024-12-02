Сбербанк предупредил об очередном повышении ключевой ставки

Фото: Фотобанк Московской области
В Сбербанке спрогнозировали очередное повышение ключевой ставки до 23%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя правления кредитной организации Кирилла Царева.
«Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция всё равно остается относительно высокой», — поделился Царев в ходе форума Domclick Digital.
Последнее повышение ключевой ставки произошло 25 октября. Тогда Центробанк увеличил этот показатель до рекордных 21%.
Ранее сообщалось о повышении материнского капитала на первого ребенка с начала 2025 года. Соответствующее постановление подписано президентом России Владимиром Путиным.
Читайте также:
Эксперт рассказал, как заработать на инвестициях и сберечь накопления
Главу ЦБ Набиуллину сравнили с Маргарет Тэтчер
Президент РФ поднял социальную пенсию на 14%
Иван Мусатов