Эксперт опроверг слухи о критическом подорожании кофе

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Кофе останется абсолютно доступным для россиян продуктом, его подорожание не станет критическим. Об этом заявил глава Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, комментируя снижение урожайности арабики и ослабление рубля. По его словам, вышеуказанные факторы могут привести лишь к возможному сокращению потребления кофе, но не его недоступности для населения.
«Кофе останется абсолютно доступным продуктом в структуре расходов. Это продукт, который доставляет большое удовольствие большому количеству наших людей. Говорить, что он станет недоступным, абсолютно неверно. Да, подорожание — это вещь не очень приятная, но критическим оно не станет. Просто те, кто привык пить кофе часто, возможно, сократят его потребление. Например, вместо нескольких чашек в день будут пить одну или две», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время финансовый эксперт и автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что к 2028-2030 году доллар достигнет отметки в 200 рублей. По его мнению, такой исход вероятен при сохранении нынешнего санкционного режима и зависимости бюджета России от экспортных доходов.
«Так что если все будет идти так, как сейчас, можно ждать девальвацию на 15-20% ежегодно. Как результат, если отталкиваться от 100 рублей за доллар на конец текущего года, то доллар по 200 рублей мы увидим в 2028-2030 годах», — считает Кричевский.Читайте также:
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