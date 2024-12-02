Новогодний бутерброд с икрой подорожал в два раза с 2023 года

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Одно из главных блюд новогоднего стола — бутерброд с красной икрой — подорожал в два раза с 2023 года, его цена достигла 262 рублей. Об этом заявил старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко. По его мнению, также следует учесть общее подорожание продуктов перед Новым годом, потому его стоимость может вырасти еще на 20%.
«В соответствии с рецептурой, на один бутерброд с кетовой икрой необходимо 30 г хлеба, 2 г масла и 25 г икры. В 2023 году стоимость бутерброда составляла 133,43 рубля, в 2024 году — 262,97 рубля. Россиянам при планировании новогоднего стола нужно учесть, что перед праздниками в магазинах начинается «высокий сезон», и возможно подорожание продуктов в среднем на 20%», — поделился экономист в беседе с «Газетой.Ru».В то же время стало известно, какие продукты, в соответствии с восточными традициями, не следует ставить на новогодний стол в этом году. Как выяснила Общественная Служба Новостей, символ 2025 года Зеленая Деревянная Змея имеет предпочтения в еде и напитках.
Принято считать, что Зеленая Змея не жалует копчености, жирную пищу, фаст-фуд, полуфабрикаты и красное мясо. Согласно поверьям, из новогоднего меню следует исключить злаковые, мясо змей, чересчур острую пищу, слишком калорийные сладости, крепкий алкоголь и пиво.
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