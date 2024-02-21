Аналитик Беляев заверил в застрахованности средств заёмщиков в QIWI Банке

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«Кредитная организация не имеет права выводить деньги с кошельков клиентов. Но средства, которые лежат на вкладах, пластиковых картах и в электронных кошельках, застрахованы на 1,4 млн рублей, согласно федеральному закону», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.
Он добавил, что для того, чтобы забрать свои деньги, гражданин может обратиться в назначенный банк-агент – страховой фонд, созданный как раз для подобных ситуаций.
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