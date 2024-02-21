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Аналитик Беляев заверил в застрахованности средств заёмщиков в QIWI Банке

21 февраля 2024, 16:00
Фото: istockphoto.com/Sitthiphong

Фото: istockphoto.com/Sitthiphong

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что все средства заёмщиков QIWI Банка, у которого отобрали лицензию, застрахованы, и заёмщики могут их забрать.
«Кредитная организация не имеет права выводить деньги с кошельков клиентов. Но средства, которые лежат на вкладах, пластиковых картах и в электронных кошельках, застрахованы на 1,4 млн рублей, согласно федеральному закону», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Беляев.

Он добавил, что для того, чтобы забрать свои деньги, гражданин может обратиться в назначенный банк-агент – страховой фонд, созданный как раз для подобных ситуаций.


Ранее главный аналитик брокера Олег Калманович заявлял, что одним из самых слабых мест QIWI Банка всегда была прозрачность платежей и операций.

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#деньги
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#банк
#цб рф
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Президент оценил подмосковные «магазины на колёсах»
21 февраля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба компании MOBITRUCK

Владимир Путин оценил мобильные торговые объекты, произведённые компанией MOBITRUCK. С продукцией подмосковного предприятия президент России познакомился на выставке-конкурсе растущих брендов «Знай наших», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
MOBITRUCK вошёл в число лучших брендов конкурса и стал участником выставки, которую посетил глава государства. Экспозиция была развёрнута в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Продукцию главе государства представил основатель компании Рафаэль Хабиров.
«Компания из Истры с 2016 года предоставляет готовые решения для бизнеса на колёсах. Трейлер можно оборудовать, как объект стрит-фуда, мобильную кофейню, торговую точку, парикмахерскую, баню или мобильный дом. Мы давно и активно взаимодействуем с MOBITRUCK. Компания пользуется поддержкой региона и внесла немалый вклад в развитие мер поддержки МСП, позволяющей оперативно запустить бизнес в Подмосковье на базе мобильной торговой точки», – отметила Зиновьева.
Недавно в рамках расширения предприятия компании предоставили участок площадью 0,18 га без проведения торгов. На участке, предоставленном на льготных условиях, построят двухэтажный административно-деловой центр площадью более 600 кв. м. Инвестиции в проект составят 50 млн рублей.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#президент
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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6,3 млрд рублей выделено в подмосковном бюджете на индустриальные парки и ОЭЗ
21 февраля 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На развитие индустриальных парков и особых экономических зон Подмосковья в бюджете региона в 2024 году заложено 6,3 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«ОЭЗ и индустриальные парки для региона – это точки притяжения инвестиций, новые рабочие места, для организаций – площадки для реализации инвестиционных проектов благодаря льготам, упрощённым административным процедурам и доступу к инфраструктуре. Поэтому перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Это инвестиции в будущее Подмосковья», – сказал Брынцалов.
По данным подмосковного Мининвеста, резиденты подмосковных особых экономических зон благодаря налоговым льготам экономят около 30% первоначального объёма инвестиций при реализации проектов. Это связано с тем, что работающие в ОЭЗ компании, имеющие статус резидента, получают налоговые льготы и другие меры поддержки для развития бизнеса.

Особая экономическая зона – это территория, где действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны.

В Подмосковье расположены ОЭЗ технико-внедренческого типа – «Дубна» и «Исток», а также промышленно-производственного типа – «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».

Подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в ОЭЗ региона, можно на инвестиционной карте Московской области.

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#мининвест мо
#мособлдума
#оэз
#индустриальный парк
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#бюджет
#игорь брынцалов
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На новом кондитерском производстве в Химках появится более 100 рабочих мест
21 февраля 2024, 13:59

Фото: Минсельхозпрод МО

Новое производство кондитерских и хлебобулочных изделий начали возводить в городском округе Химки, его открытие увеличит количество рабочих мест, доступных местным жителям, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Участок под строительство предприятия площадью 2,6 гектара инвестор получил на льготных условиях — в рамках программы подмосковной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций составляет 240 миллионов рублей, на предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.
Инвестором стала компания «Идиллия вкуса», которая входит в холдинг iconfood. Запустить новое производство планируют в первом полугодии 2026 года.

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#химки
#пища
#производство
#рабочие места
#строительство
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ФРГ потеряла свыше 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине
21 февраля 2024, 13:57

Фото: iStock/arsenisspyros

Немецкий институт экономических исследований опубликовал затраты Германии на помощь Украине в конфликте с Россией.
Немецкий институт экономических исследований (DIW) опубликовал отчет о потерях Германии в результате конфликта на Украине. Согласно исследованию, потери составили более 200 миллиардов евро, при этом основной причиной стали рост тарифов на электроэнергию.

Глава DIW Марсель Фрацшер заявил, что высокие затраты на энергию привели к снижению темпов экономического роста в Германии на 2,5 процентных пункта в 2022 году и на такую же величину в 2023 году. Это эквивалентно 100 миллиардам евро потерь в каждом году.

По словам Фрацшера, конфликт особенно сильно ударил по немецким гражданам с низкими доходами. Им приходится сокращать свои расходы, в то время как государство оказывает поддержку энергоёмким компаниям. Потери Германии от конфликта на Украине включают в себя не только прямые экономические издержки, но и косвенные убытки, такие как снижение доверия инвесторов и нарушение деловой активности.

В заключение Фрацшер подчеркнул, что конфликт на Украине оказал значительное негативное влияние на экономику Германии, особенно на ее энергетический сектор и слабые слои населения.

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#конфликт
#расходы
#фрг
#украина
#деньги
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Аналитик Калманович назвал «ахиллесову пяту» QIWI Банка
Аналитик Калманович: Прозрачность операций – слабое место QIWI Банка
21 февраля 2024, 13:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Главный аналитик брокера Олег Калманович заявил, что одним из самых слабых мест QIWI Банка всегда была прозрачность платежей и операций.
«Основная проблема заключается в том, что деньги в подобных электронных кошельках чаще всего не защищены. Банковские вклады защищены, застрахованы, а кошельки, в свою очередь, нет. Если у клиентов QIWI банка деньги были на вкладах, то они застрахованы государством, а если просто на счетах, то нет», — прокомментировал в беседе с RT Калманович.

Кроме того, стало известно, что после отзыва лицензии в организации была назначена временная администрация. Как пишут argumenti.ru, Банк России утверждает, что отзыв лицензии «не окажет влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц» в реализации расчётов и переводов.

Ранее директор центра региональной политики Президентской академии Владимир Климанов сообщал в беседе с «Радио 1», отзыв лицензии QIWI Банка приведёт к появлению на рынке новых иностранных участников.

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#деньги
#банк
#администрация
#центробанк
#лицензии
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ЦБ РФ: средства на кошельках лишенного лицензии Киви-банка не застрахованы
21 февраля 2024, 12:50

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Деньги на электронных кошельках не застрахованы системе страхования вкладов. Об этом сообщил представитель Центробанка России в Телеграм-канале регулятора.

До этого стало известно, что у QIWI банка отозвали лицензию. «Киви кошелек» также перестал работать. При этом в самой QIWI заявляют, что бизнес группы компаний, не связанный с деятельностью банка, продолжает функционировать в стандартном режиме.

В заявлении Банка России об отзыве лицензии у «Киви Банка» говорится о многочисленных случаях открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Ранее экономист Владимир Климанов раскрыл суть запрещённых операций QIWI Банка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
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#лицензии
#центробанк
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Экономист Климанов раскрыл суть запрещённых операций QIWI Банка
Экономист Климанов: QIWI Банк работал с криптовалютой
21 февраля 2024, 11:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Отзыв лицензии QIWI Банка приведёт к появлению на рынке новых иностранных участников. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил директор центра региональной политики Президентской академии Владимир Климанов.
Ранее Центробанк РФ отозвал лицензию у QIWI Банка. Такое решение принято в связи с нарушением законодательства банком, в частности в вопросах противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

QIWI Банк занимал необычную позицию в российской финансовой системе, подчеркнул экономист. Этот банк входил в первую сотню крупнейших российских банков по своим объёмным показателям, поэтому отзыв лицензии на осуществление банковских операций – значимое событие.

«QIWI Банк был традиционно на той нише, которая соединяла операции чисто банковские и те, которые проводятся с валютами или с какими-то неформальными действиями, которые можно выявить в результате уже более глубинных аналитических исследований. Вот эта нишу QIWI Банка, знакомого очень многим россиянам, с его необычным интерфейсом операций, с его позиционированием в этом пространстве, тоже нельзя не отметить», – добавил Климанов.

Очевидно, что без функционирования этого банка целый ряд сегментов российской экономики будет функционировать как-то по-другому. В данный момент невозможно точно сказать, каким образом будет построена новая конструкция этого сегмента финансового рынка. Однако существует вероятность прихода на этот рынок новых иностранных участников, подчеркнул собеседник «Радио 1».

Закрытие любого крупного коммерческого банка прежде всего затрагивает тех, кто являлся его клиентами. По словам Климанова, очевидно, что востребованность таких организаций со стороны населения достаточно велика.

Однако отзыв лицензии QIWI Банка будет иметь более широкое влияние, поскольку он выступал именно оператором нескольких платёжных систем. Таким образом, это затронет большее количество участников, но только в отдельных операциях.

Говоря о влиянии отзыва лицензии на российскую экономику в целом, Климанов заявил, что это не критично.

Также профессор Президентской академии ответил на вопрос об отмывании доходов QIWI банком. По данным открытых аналитических источников Климанов констатировал, что банк активно работал с криптовалютой. В этом секторе финансовой системы страны значительно выше уровень криминогенности, поэтому, вероятно, существовали какие-то запрещённые операции.

Тот факт, что Центробанк уже отозвал лицензию у банка говорит о том, что там действительно были проблемы с его функционированием в легальном пространстве, заключил эксперт.

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Danone продает свой бизнес в России компании «Вамин»
#банк
#центробанк
#россия
#лицензии
#экономика
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Danone продает свой бизнес в России компании «Вамин»
21 февраля 2024, 10:51

Фото: iStock/sergeyryzhov

Французская компания Danone, которая ранее передала свой бизнес в России под управление Росимуществу, планирует продать его молочной компании «Вамин» из Республики Татарстан. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.
Речь идёт о продаже дочерней компании Life & Nutrition, которая производит молочные продукты в России. Сумма сделки - 17,7 миллиарда рублей. Стоимость самого бизнеса оценивается в 7,7 миллиарда рублей, остальные средства пойдут на погашение долга.

Покупателем станет компания «Вамин». Она принадлежи 29-летнему Минтимеру Мингазову, который недавно был назначен в совет диреторов Life & Nutrition. Представители Danone пока не комментировали эту информацию.

После начала СВО компания Danone намеревалась сохранить свое присутствие в России, однако позже бизнес решили продать из-за санкционного давления и сложностей с логистикой. Danone искала покупателя, который смог бы заплатить за сделку до одного миллиарда евро.

«Вамин» является крупным производителем и поставщиком молочной продукции в России. Компания специализируется на выпуске сыров, масел, молока и сыворотки. Её продукция представлена в крупных розничных сетях страны.


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#бизнес
#продукты
#сделки
#компании
#экономика
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Подмосковная ферма стала участницей Национального органического конкурса
21 февраля 2024, 10:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерское хозяйство «Шульгино», расположенное на территории Волоколамского городского округа, принимает участие в Национальном органическом конкурсе в номинации «Национальный органический бренд», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ферме «Шульгино» разводят коров и производят экологически чистое молоко, а также выращивают фрукты, овощи и зерновые культуры», — отмечается в сообщении.

Поддержать подмосковного производителя может любой желающий. Для этого достаточно принять участие в онлайн-голосовании, которое проводится на сайте Роскачества. На странице надо отметить ООО «Шульгино» М2.

Голосование завершится 21 марта. Награждение победителей назначено на 12 апреля, оно состоится на международном форуме-выставке «Россия».

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#ферма
#конкурс
#голосование
#волоколамск
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