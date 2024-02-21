Аналитик Калманович назвал «ахиллесову пяту» QIWI Банка

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«Основная проблема заключается в том, что деньги в подобных электронных кошельках чаще всего не защищены. Банковские вклады защищены, застрахованы, а кошельки, в свою очередь, нет. Если у клиентов QIWI банка деньги были на вкладах, то они застрахованы государством, а если просто на счетах, то нет», — прокомментировал в беседе с RT Калманович.
Кроме того, стало известно, что после отзыва лицензии в организации была назначена временная администрация. Как пишут argumenti.ru, Банк России утверждает, что отзыв лицензии «не окажет влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц» в реализации расчётов и переводов.
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