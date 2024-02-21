Экономист Климанов раскрыл суть запрещённых операций QIWI Банка

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QIWI Банк занимал необычную позицию в российской финансовой системе, подчеркнул экономист. Этот банк входил в первую сотню крупнейших российских банков по своим объёмным показателям, поэтому отзыв лицензии на осуществление банковских операций – значимое событие.
«QIWI Банк был традиционно на той нише, которая соединяла операции чисто банковские и те, которые проводятся с валютами или с какими-то неформальными действиями, которые можно выявить в результате уже более глубинных аналитических исследований. Вот эта нишу QIWI Банка, знакомого очень многим россиянам, с его необычным интерфейсом операций, с его позиционированием в этом пространстве, тоже нельзя не отметить», – добавил Климанов.
Очевидно, что без функционирования этого банка целый ряд сегментов российской экономики будет функционировать как-то по-другому. В данный момент невозможно точно сказать, каким образом будет построена новая конструкция этого сегмента финансового рынка. Однако существует вероятность прихода на этот рынок новых иностранных участников, подчеркнул собеседник «Радио 1».
Закрытие любого крупного коммерческого банка прежде всего затрагивает тех, кто являлся его клиентами. По словам Климанова, очевидно, что востребованность таких организаций со стороны населения достаточно велика.
Однако отзыв лицензии QIWI Банка будет иметь более широкое влияние, поскольку он выступал именно оператором нескольких платёжных систем. Таким образом, это затронет большее количество участников, но только в отдельных операциях.
Говоря о влиянии отзыва лицензии на российскую экономику в целом, Климанов заявил, что это не критично.
Также профессор Президентской академии ответил на вопрос об отмывании доходов QIWI банком. По данным открытых аналитических источников Климанов констатировал, что банк активно работал с криптовалютой. В этом секторе финансовой системы страны значительно выше уровень криминогенности, поэтому, вероятно, существовали какие-то запрещённые операции.
Тот факт, что Центробанк уже отозвал лицензию у банка говорит о том, что там действительно были проблемы с его функционированием в легальном пространстве, заключил эксперт.
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