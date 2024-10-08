Аналитик Буйволов допустил рост доллара до 100 рублей до конца года

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Аналитик Денис Буйволов заявил, что доллар до конца года может вырасти до 100 рублей.
«Достижение долларом трёхзначного уровня возможно, но вероятность этого ниже 50%. С одной стороны, от психологической отметки 100 рублей за доллар курс сейчас отделяет всего несколько рублей. Резкий геополитический негатив, сильная коррекция в сырье – и планка может не устоять. С другой стороны, технически инвалюты перегреты, и в ближайшей перспективе можно скорее ожидать нисходящей коррекции», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявлял, что курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 3-5 рублей.
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