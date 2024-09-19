Экономист Зайнуллин спрогнозировал колебания курса доллара в октябре

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Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 3-5 рублей.
«Для российской валюты август прошел достаточно спокойно. На стоимость рубля не повлияли события в Курской области, а также выборы в регионах прошли достаточно мирно. До президентских выборов в США остаётся меньше двух месяцев. Поэтому неудивительно, что все усилия истеблишмента США сосредоточены на внутренних задачах. Им сейчас не до России и не до Китая», — пояснил в беседе с Газета.ру Зайнуллин.
Ранее руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина сообщила, что привязанный к курсу американской валюты стейблкойн USDT создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США.
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